У Дніпрі попрощалися із загиблим в АТО офіцером Збройних сил Юрієм Золотарьовим

Захищати східні кордони держави Золотарьов пішов із перших днів бойових дій, зокрема брав учать у визволенні Слов'янська

У Дніпрі попрощалися з кадровим офіцером Збройних сил України Юрієм Золотарьовим. 20 грудня чоловік потрапив під мінометний обстріл біля Авдіївки. Із тяжкими пораненнями його шпиталізували до обласної клінічної лікарні ім. Мечникова. Чотири доби лікарі боролися за його життя, але 24 грудня серце кадрового офіцера зупинилося. Йому було 34 роки,



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Попрощатися з Золотарьовим прийшло близько сотні людей – рідні та побратими

Захищати східні кордони держави Золотарьов пішов із перших днів бойових дій, зокрема брав учать у визволенні Слов'янська

У Дніпрі попрощалися з кадровим офіцером Збройних сил України Юрієм Золотарьовим. 20 грудня чоловік потрапив під мінометний обстріл біля Авдіївки. Із тяжкими пораненнями його шпиталізували до обласної клінічної лікарні ім. Мечникова.

Чотири доби лікарі боролися за його життя, але 24 грудня серце кадрового офіцера зупинилося. Йому було 34 роки, повідомляє «5 канал».

Захищати східні кордони держави Золотарьов пішов із перших днів бойових дій. Брав учать у визволенні Слов'янська, виконував свій обов'язок в Амвросіївці, Нижній Кринці та Дебальцевому.

Попрощатися з Юрієм прийшло близько сотні людей – рідні та побратими.

«Він був дуже хорошою людиною, завжди розумів кожного солдата. Для нього інтереси служби були понад власні інтереси. Він ніколи нікому ні в чому не відмовляв, завжди свій військовий обов'язок виконував гідно», – каже військовий ЗСУ Олексій Литовка.