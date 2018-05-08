У Дніпрі провокатори розвішували прапори СРСР для сюжетів росЗМІ

За даними СБУ, у березні спецслужби РФ завербували одного з місцевих жителів

У Дніпрі СБУ викрила групу агентів російських спецслужб, які здійснювали підготовку провокаційних телевізійних матеріалів в інтересах Росії. Про це 8 травня повідомляє прес-центр СБУ. Правоохоронці встановили, що місцевий житель, який є активістом однієї з проросійських громадських організацій, у березні був завербований спецслужбами РФ.



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Фото: СБУ

За даними СБУ, у березні спецслужби РФ завербували одного з місцевих жителів

У Дніпрі СБУ викрила групу агентів російських спецслужб, які здійснювали підготовку провокаційних телевізійних матеріалів в інтересах Росії.

Про це 8 травня повідомляє прес-центр СБУ.

Правоохоронці встановили, що місцевий житель, який є активістом однієї з проросійських громадських організацій, у березні був завербований спецслужбами РФ.

«За завданням «кураторів» зловмисник разом з поплічниками повинні були виготовити прапори із забороненою в Україні символікою тоталітарних режимів. Вказана «продукція» передбачалась для розміщення у Дніпрі у місцях масового перебування людей», - заявили в СБУ.

Зазначається, що результати своєї роботи у вигляді фото- та відеоматеріалів агітатори мали передавати представникам спецслужб РФ для підготовки «фейкових» сюжетів російськими телеканалами.

Оперативники спецслужби задокументували факт отримання зловмисниками грошової винагороди з Москви у вигляді передоплати.

За інформацією СБУ, основні зусилля агентів Кремля були спрямовані на дестабілізацію обстановки у Дніпрі саме напередодні відзначення Дня пам’яті та примирення і Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

«З цією метою планувались підготовка деструктивних матеріалів із закликами до відновлення СРСР, інспірування настроїв населення проти патріотичних об’єднань громадян та сутичок під час проведення масових заходів», - повідомили в СБУ.

Зазначається, що у ході слідчих дій були зафіксовані беззаперечні докази причетності Росії до організації підготовки провокаційних матеріалів.

У рамках відкритого кримінального провадження за ч. 2 ст. 110 Кримінального кодексу України тривають слідчі дії.

Нагадаємо, голова Служби безпеки України Василь Грицак заявив, що СБУ спільно з Нацполіцією та Нацгвардією будуть робити все можливе для недопущення провокацій на 9 травня.