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    У Дніпрі СБУ накрила майстерню з переробки зброї

    При обшуку за місцям проживання ділка співробітники СБУ вилучили 51 пістолет
    Співробітники Служби безпеки України спільно з поліцією припинили у Дніпрі діяльність незаконної майстерні з переробки зброї. Про це повідомляє прес-центр СБУ. «Правоохоронці встановили, що місцевий житель організував майстерню у власній квартирі. Перероблені під стрільбу бойовими патронами пістолети ділок реалізовував клієнтам,
    • Сьогодні, 07:59
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    При обшуку за місцям проживання ділка співробітники СБУ вилучили 51 пістолет

    Співробітники Служби безпеки України спільно з поліцією припинили у Дніпрі діяльність незаконної майстерні з переробки зброї.

    Про це повідомляє прес-центр СБУ.

    «Правоохоронці встановили, що місцевий житель організував майстерню у власній квартирі. Перероблені під стрільбу бойовими патронами пістолети ділок реалізовував клієнтам, зокрема представникам кримінальних кіл по всій території України. Замовників він підшукував у інтернеті, товар передавав поштовими відправленнями та особисто», - йдеться у повідомленні.

    Зазначається, що оперативники спецслужби затримали зловмисника в обласному центрі під час спроби реалізації трьох перероблених стартових пістолетів, які були виявлені в його автомобілі.

    При обшуку за місцям проживання ділка співробітники СБУ вилучили 51 пістолет з явними ознаками переробки для стрільби бойовими патронами та обладнання для ремонту і переробки зброї.

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    У Дніпрі СБУ накрила майстерню з переробки зброї
    У Дніпрі СБУ накрила майстерню з переробки зброї

    Затриманому повідомлено про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України, та обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

    Тривають слідчі дії.

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