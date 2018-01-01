У Дніпрі СБУ накрила майстерню з переробки зброї

При обшуку за місцям проживання ділка співробітники СБУ вилучили 51 пістолет
Співробітники Служби безпеки України спільно з поліцією припинили у Дніпрі діяльність незаконної майстерні з переробки зброї.
Про це повідомляє прес-центр СБУ.
«Правоохоронці встановили, що місцевий житель організував майстерню у власній квартирі. Перероблені під стрільбу бойовими патронами пістолети ділок реалізовував клієнтам,
Сьогодні, 07:59
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При обшуку за місцям проживання ділка співробітники СБУ вилучили 51 пістолет
Співробітники Служби безпеки України спільно з поліцією припинили у Дніпрі діяльність незаконної майстерні з переробки зброї.
«Правоохоронці встановили, що місцевий житель організував майстерню у власній квартирі. Перероблені під стрільбу бойовими патронами пістолети ділок реалізовував клієнтам, зокрема представникам кримінальних кіл по всій території України. Замовників він підшукував у інтернеті, товар передавав поштовими відправленнями та особисто», - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що оперативники спецслужби затримали зловмисника в обласному центрі під час спроби реалізації трьох перероблених стартових пістолетів, які були виявлені в його автомобілі. При обшуку за місцям проживання ділка співробітники СБУ вилучили 51 пістолет з явними ознаками переробки для стрільби бойовими патронами та обладнання для ремонту і переробки зброї.