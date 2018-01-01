У Дніпрі СБУ накрила майстерню з переробки зброї

При обшуку за місцям проживання ділка співробітники СБУ вилучили 51 пістолет

Співробітники Служби безпеки України спільно з поліцією припинили у Дніпрі діяльність незаконної майстерні з переробки зброї.

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

«Правоохоронці встановили, що місцевий житель організував майстерню у власній квартирі. Перероблені під стрільбу бойовими патронами пістолети ділок реалізовував клієнтам, зокрема представникам кримінальних кіл по всій території України. Замовників він підшукував у інтернеті, товар передавав поштовими відправленнями та особисто», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що оперативники спецслужби затримали зловмисника в обласному центрі під час спроби реалізації трьох перероблених стартових пістолетів, які були виявлені в його автомобілі.





При обшуку за місцям проживання ділка співробітники СБУ вилучили 51 пістолет з явними ознаками переробки для стрільби бойовими патронами та обладнання для ремонту і переробки зброї.

Затриманому повідомлено про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України, та обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Тривають слідчі дії.