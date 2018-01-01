У Дніпрі у дворі багатоповерхівки підірвали гранату

Невідомий підірвав гранату в ході конфлікту з відвідувачем зали ігрових автоматів

У Дніпрі у дворі однієї з багатоповерхівок у ході конфлікту невідомий підірвав гранату, в результаті чого інший учасник інциденту отримав поранення. Про це йдеться в повідомленні поліції Дніпропетровської області. Повідомляється, що інцидент стався вночі на бульварі Слави. За даними поліції, між двома чоловіками зав'язався конфлікт, в ході якого



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Невідомий підірвав гранату в ході конфлікту з відвідувачем зали ігрових автоматів

У Дніпрі у дворі однієї з багатоповерхівок у ході конфлікту невідомий підірвав гранату, в результаті чого інший учасник інциденту отримав поранення. Про це йдеться в повідомленні поліції Дніпропетровської області.

Повідомляється, що інцидент стався вночі на бульварі Слави. За даними поліції, між двома чоловіками зав'язався конфлікт, в ході якого один з них кинув під ноги іншому гранату, в результаті чого потерпілий отримав осколкові поранення обох гомілок. Його направили до лікарні.

За даним фактом відкрито кримінальні справи за хуліганство та незаконне поводження з боєприпасами. За даними місцевих ЗМІ, зловмисник вночі прийшов з'ясовувати стосунки з дівчиною, яка працює в залі ігрових автоматів. Між ними виникла сварка, після чого стався конфлікт з іншим відвідувачем. На вулиці хуліган дістав гранату, кинув під ноги і спробував втекти, проте його затримали перехожі.