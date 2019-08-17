У Дніпрі в квартирі знайшли мертвими двох хлопців



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Попередньо, причиною смерті стало отруєння невідомою речовиною

У суботу, 17 серпня, у місті Дніпро в квартирі по вул. Янтарній знайшли тіла двох 24-річних хлопців.

Про це повідомляє відділ комунікацій поліції Дніпропетровської області.

Так, за попередніми даними правоохоронців, причиною смерті стало отруєння невідомою речовиною. З місця події вилучили рештки рідини, схожої на алкоголь, та курильну суміш.

Поліцейські направили тіла загиблих на судово-медичну експертизу. Відкрито кримінальне провадження за п. 1 ч. 2 ст. 115 КК України з позначкою «нещасний випадок».

Правоохоронці встановлюють обставини смерті хлопців.