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    У Дніпрі відкрили пам’ятний знак Мунаєву (фото)

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    <p>Відкриття пам'ятного знаку: Юрій Голик (зліва), син Іси Мунаєва Тімерхан (в центрі), Олександр Коломійцев (праворуч), боєць батальйону під командуванням Мунаєва</p> - У Дніпрі відкрили пам’ятний знак Мунаєву (фото)

    Відкриття пам'ятного знаку: Юрій Голик (зліва), син Іси Мунаєва Тімерхан (в центрі), Олександр Коломійцев (праворуч), боєць батальйону під командуванням Мунаєва

    «З Дніпра Іса Мунаєв пішов захищати свободу і незалежність України», - заявив на церемонії відкриття знаку радник губернатора

    У Дніпрі відбулося відкриття пам'ятного знаку на честь бригадного генерала Чеченської республіки Ічкерія Іси Мунаєва, який загинув, захищаючи Україну від російської агресії на Донеччині.

    Відкриття пройшло за участю сина генерала Тімерхана Мунаєва, радника губернатора Дніпропетровської області Юрія Голика, який профінансував виготовлення та встановлення пам'ятного знаку, бойових побратимів Іси Мунаєва по батальйону ім. Джохара Дудаєва, яким він командував.

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    У Дніпрі відкрили пам’ятний знак Мунаєву (фото)
    У Дніпрі відкрили пам’ятний знак Мунаєву (фото)
    У Дніпрі відкрили пам’ятний знак Мунаєву (фото)

    «Чотири роки тому Дніпропетровська область стала форпостом опору російської агресії. Саме з нашої області йшли на фронт перші добровольці. І, на жаль, саме в нашій області найбільше загиблих у цій війні. Іса Мунаєв - командир міжнародного миротворчого батальйону ім. Джохара Дудаєва, який формувався в Дніпропетровській області. З Дніпра Іса Мунаєв пішов захищати свободу і незалежність України. Він загинув, захищаючи свій батальйон і останнім йдучи з позицій при виході з Дебальцевого», - сказав Голик.

    Бригадний генерал загинув 1 лютого 2015 року та був похований на Дніпропетровщині. На його честь була названа вулиця в Дніпрі, де тепер встановлено пам'ятний знак.

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