У Дніпрі випускників налякав сюрприз від батьків на святковій лінійці (відео)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Скріншот з відео Спецефекти на шкільній лінійці у Дніпрі

Коли відео розійшлося мережею, адміністрацію школи викликали до мерії для пояснень

У Дніпрі на святковій лінійці в одній із шкіл дітей накрило кольоровою димовою завісою – школярі добряче перелякалися.

Про це повідомляє ТСН.

На аматорському відео можна побачити, як школярі затуляють обличчя. Як з'ясувалося, так спрацювали піротехнічні засоби.

Таким чином батьківський комітет 11-го класу вирішив зробити випускникам сюрприз.

Коли відео розійшлося мережею, адміністрацію школи викликали до мерії для пояснень. У школі кажуть, що про плани батьків не знали.

Нагадаємо, на Івано-Франківщині під час святкової лінійки, на якій виступав президент Петро Порошенко, зомлів школяр. Інцидент стався у четвер, 31 травня, на лінійці у Ямницькому навчально-виховному комплексі.

За словами очевидців, після того, як дитина зомліла і впала, президент підбіг до хлопчика і допоміг передати його медикам.