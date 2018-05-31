У Дніпрі випускників налякав сюрприз від батьків на святковій лінійці (відео)
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Коли відео розійшлося мережею, адміністрацію школи викликали до мерії для пояснень
У Дніпрі на святковій лінійці в одній із шкіл дітей накрило кольоровою димовою завісою – школярі добряче перелякалися.
Про це повідомляє ТСН.
На аматорському відео можна побачити, як школярі затуляють обличчя. Як з'ясувалося, так спрацювали піротехнічні засоби.
Таким чином батьківський комітет 11-го класу вирішив зробити випускникам сюрприз.
Коли відео розійшлося мережею, адміністрацію школи викликали до мерії для пояснень. У школі кажуть, що про плани батьків не знали.
Нагадаємо, на Івано-Франківщині під час святкової лінійки, на якій виступав президент Петро Порошенко, зомлів школяр. Інцидент стався у четвер, 31 травня, на лінійці у Ямницькому навчально-виховному комплексі.
За словами очевидців, після того, як дитина зомліла і впала, президент підбіг до хлопчика і допоміг передати його медикам.