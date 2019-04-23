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    У Дніпрі злодії винесли з магазину термінал і вкрали всі гроші

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    У Дніпрі злодії винесли з магазину термінал і вкрали всі гроші

    Злочинцям знадобилося всього кілька хвилин, щоб зірвати ролет, винести термінал і помістити його в машину

    У Дніпрі на вулиці Дарницькій невідомі зловмисники вкрали з продуктового магазину платіжний термінал iBox, зламали його і викрали всі гроші. Про це повідомляє «Информатор» у вівторок, 23 квітня.

    «Злочинцям знадобилося всього кілька хвилин, щоб зірвати ролет, винести термінал і, помістивши його в авто, сховатися», - йдеться в повідомленні.

    Співробітники охоронної фірми розповіли, що приїхали на місце протягом двох-трьох хвилин після того, як спрацювала сигналізація. Після приїзду вони побачили зламаний ролет та пошкоджені двері, а з самого магазину зник термінал iBox.

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    У Дніпрі злодії винесли з магазину термінал і вкрали всі гроші
    У Дніпрі злодії винесли з магазину термінал і вкрали всі гроші
    У Дніпрі злодії винесли з магазину термінал і вкрали всі гроші
    У Дніпрі злодії винесли з магазину термінал і вкрали всі гроші

    Через деякий час цей термінал знайшла мешканка будинку, розташованого на вулиці Дмитра Багалія. Він побачила його близько 1:20 ночі, коли вийшла в туалет.

    На місце події викликали слідчо-оперативну групу, яка буде встановлювати подробиці інциденту.

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