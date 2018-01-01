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    У Дніпрі зловмисники увірвалися до приватного будинку і відкрили вогонь

    Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України (умисне тяжке тілесне ушкодження)
    У Дніпрі правоохоронці розслідують обставини поранення кількох чоловіків унаслідок стрілянини в приватному будинку. Про це повідомляє прес-служба ГУ НП у Дніпропетровській області. «Подія мала місце 3 січня 2018 року о 20:20 в Амур-Нижньодніпровському районі м. Дніпра. На подвір’я приватного будинку забігли невідомі та почали стріляти.
    • Сьогодні, 15:56
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    Фото: ГУ НП у Дніпропетровській області

    Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України (умисне тяжке тілесне ушкодження)

    У Дніпрі правоохоронці розслідують обставини поранення кількох чоловіків унаслідок стрілянини в приватному будинку. Про це повідомляє прес-служба ГУ НП у Дніпропетровській області.

    «Подія мала місце 3 січня 2018 року о 20:20 в Амур-Нижньодніпровському районі м. Дніпра. На подвір’я приватного будинку забігли невідомі та почали стріляти. У результаті чоловіки, які були на подвір’ї будинку, дістали тілесні ушкодження, з якими їх госпіталізували до лікарні», - йдеться в повідомленні.

    Правоохоронцями було вилучено з місця події гільзи від патронів травматичної дії та інші речові докази. На цей момент встановлюються особи, причетні до скоєння злочину.

    Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України (умисне тяжке тілесне ушкодження).

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