У Дніпрі зловмисники увірвалися до приватного будинку і відкрили вогонь

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України (умисне тяжке тілесне ушкодження)

У Дніпрі правоохоронці розслідують обставини поранення кількох чоловіків унаслідок стрілянини в приватному будинку. Про це повідомляє прес-служба ГУ НП у Дніпропетровській області. «Подія мала місце 3 січня 2018 року о 20:20 в Амур-Нижньодніпровському районі м. Дніпра. На подвір’я приватного будинку забігли невідомі та почали стріляти.



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Фото: ГУ НП у Дніпропетровській області

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України (умисне тяжке тілесне ушкодження)

У Дніпрі правоохоронці розслідують обставини поранення кількох чоловіків унаслідок стрілянини в приватному будинку. Про це повідомляє прес-служба ГУ НП у Дніпропетровській області.

«Подія мала місце 3 січня 2018 року о 20:20 в Амур-Нижньодніпровському районі м. Дніпра. На подвір’я приватного будинку забігли невідомі та почали стріляти. У результаті чоловіки, які були на подвір’ї будинку, дістали тілесні ушкодження, з якими їх госпіталізували до лікарні», - йдеться в повідомленні.

Правоохоронцями було вилучено з місця події гільзи від патронів травматичної дії та інші речові докази. На цей момент встановлюються особи, причетні до скоєння злочину.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України (умисне тяжке тілесне ушкодження).