Мешканці Донецька влаштували розбірки через воду для поливу городу (відео)

Розлючена мешканка Донецька звинуватила сусідів у тому, що ті крадуть воду

Мешканці тимчасово окупованого Донецька влаштували розбірки через полив городу. Про це пише «Главком» із посиланням на відео на каналі «Типичний Донецьк».

Розлючена жінка зайшла на ділянку сусідів і звинуватила їх у тому, що ті крадуть її воду. Окрему увагу вона звернула на те, що у тих гарний город, тоді як іншим людям «немає чим помитися».

«Ось та труба, за яку я заявляла, ліва труба на городах. Ось їхній урожай чудовий. Зараз це все буде у прокуратурі. Дивись, які розумні», – обурилася жінка.

Далі вона перейшла на ненормативну лексику, коли побачила бочки із водою. У відповідь господиня городу заявила, що їй завозить цей ресурс зять на автівці.

УВАГА! НЕНОРМАТИВНА ЛЕКСИКА!

Нагадаємо, що люди знову тікають з окупованого Донбасу через гуманітарну катастрофу. Там є масові проблеми з водою, відсутність перспектив й розруха.

Волонтер, громадський діяч і колишній президент Маріупольського телебачення Микола Осиченко розповів, що створення нестерпних умов для життя – без води, світла і тепла, може бути спланованим кроком, адже Росії не потрібні місцеві мешканці.

Нещодавно донеччани й мешканці Макіївки знов поскаржилися на практично повну відсутність очищеної води за доступними цінами. Йшлося про нібито «соціальну воду» по 3,5 рубля, яку у більшості районів купити майже неможливо.

Навіть державний зрадник Олега Царьов, екснардеп від Партії регіонів і колаборант визнав, ситуація досягла критичної межі, тому що вода в Донецьку та Макіївці подається лише раз на три дні, а у деяких містах – раз на два.