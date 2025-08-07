Головна Новини
Мешканці Донецька влаштували розбірки через воду для поливу городу (відео)

Марія Рагуткіна
glavcom.ua
Марія Рагуткіна
Мешканці Донецька влаштували розбірки через воду для поливу городу (відео)
Мешканці Донецька посварилися через воду
фото з відкритих джерел

Розлючена мешканка Донецька звинуватила сусідів у тому, що ті крадуть воду

Мешканці тимчасово окупованого Донецька влаштували розбірки через полив городу. Про це пише «Главком» із посиланням на відео на каналі «Типичний Донецьк».

Розлючена жінка зайшла на ділянку сусідів і звинуватила їх у тому, що ті крадуть її воду. Окрему увагу вона звернула на те, що у тих гарний город, тоді як іншим людям «немає чим помитися».

«Ось та труба, за яку я заявляла, ліва труба на городах. Ось їхній урожай чудовий. Зараз це все буде у прокуратурі. Дивись, які розумні», – обурилася жінка.

Далі вона перейшла на ненормативну лексику, коли побачила бочки із водою. У відповідь господиня городу заявила, що їй завозить цей ресурс зять на автівці.

УВАГА! НЕНОРМАТИВНА ЛЕКСИКА!

Нагадаємо, що люди знову тікають з окупованого Донбасу через гуманітарну катастрофу. Там є масові проблеми з водою, відсутність перспектив й розруха.

Волонтер, громадський діяч і колишній президент Маріупольського телебачення Микола Осиченко розповів, що створення нестерпних умов для життя – без води, світла і тепла,  може бути спланованим кроком, адже Росії не потрібні місцеві мешканці.

Нещодавно донеччани й мешканці Макіївки знов поскаржилися на практично повну відсутність очищеної води за доступними цінами. Йшлося про нібито «соціальну воду» по 3,5 рубля, яку  у більшості районів купити майже неможливо.

Навіть державний зрадник Олега Царьов, екснардеп від Партії регіонів і колаборант визнав, ситуація досягла критичної межі, тому що вода в Донецьку та Макіївці подається лише раз на три дні, а у деяких містах – раз на два.

