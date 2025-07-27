ЗСУ звільнили Кіндратівку на Сумщині
Угруповання військ «Курськ» офіційно підтвердило звільнення населеного пункту від російських окупантів
Українські військовослужбовці звільнили село Кіндратівка Хотінської громади на Сумщині. Цю інформацію офіційно підтвердили в угрупованні військ «Курськ», пише «Главком».
«Військовими частинами та підрозділами Сил оборони України, які входять до сил і засобів угруповання військ «Курськ», а також силами та засобами старшого начальника – було звільнено населений пункт Кіндратівка Сумської області. На даний час тривають стабілізаційні дії», – повідомив речник УВ «Курськ».
🔥 З'явилося відео боїв за Кіндратівку pic.twitter.com/coCRSL9pFq— ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) July 27, 2025
Про звільнення Кіндратівки 25 липня також повідомляв аналітичний проєкт DeepState.
За їхньою інформацією, 225 окремий штурмовий батальйон завершив зачистку та закріплення у селі.
«Це вже друге село, яке звільнив підрозділ на Сумщині. Протягом звільнення обох сіл у противника великі втрати», – йдеться у повідомленні DeepState.
Нагадаємо, російські військові завдали удару по автобусу з цивільними у Сумському районі, внаслідок чого є загиблі та поранені. Про це повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров, пише «Главком».
Атака сталася близько 16:30 у районі села Іволжанське Юнаківської громади. Росіяни використали безпілотник для обстрілу пасажирського автобуса.