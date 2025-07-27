ЗСУ звільнили Кіндратівку на Сумщині

Це вже друге село, яке звільнив підрозділ на Сумщині

Угруповання військ «Курськ» офіційно підтвердило звільнення населеного пункту від російських окупантів

Українські військовослужбовці звільнили село Кіндратівка Хотінської громади на Сумщині. Цю інформацію офіційно підтвердили в угрупованні військ «Курськ», пише «Главком».

«Військовими частинами та підрозділами Сил оборони України, які входять до сил і засобів угруповання військ «Курськ», а також силами та засобами старшого начальника – було звільнено населений пункт Кіндратівка Сумської області. На даний час тривають стабілізаційні дії», – повідомив речник УВ «Курськ».

Про звільнення Кіндратівки 25 липня також повідомляв аналітичний проєкт DeepState.

За їхньою інформацією, 225 окремий штурмовий батальйон завершив зачистку та закріплення у селі.

«Це вже друге село, яке звільнив підрозділ на Сумщині. Протягом звільнення обох сіл у противника великі втрати», – йдеться у повідомленні DeepState.

Нагадаємо, російські військові завдали удару по автобусу з цивільними у Сумському районі, внаслідок чого є загиблі та поранені. Про це повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров, пише «Главком».

Атака сталася близько 16:30 у районі села Іволжанське Юнаківської громади. Росіяни використали безпілотник для обстрілу пасажирського автобуса.