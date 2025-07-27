Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

ЗСУ звільнили Кіндратівку на Сумщині

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
ЗСУ звільнили Кіндратівку на Сумщині
Це вже друге село, яке звільнив підрозділ на Сумщині
фото: скріншот

Угруповання військ «Курськ» офіційно підтвердило звільнення населеного пункту від російських окупантів

Українські військовослужбовці звільнили село Кіндратівка Хотінської громади на Сумщині. Цю інформацію офіційно підтвердили в угрупованні військ «Курськ», пише «Главком».

«Військовими частинами та підрозділами Сил оборони України, які входять до сил і засобів угруповання військ «Курськ», а також силами та засобами старшого начальника – було звільнено населений пункт Кіндратівка Сумської області. На даний час тривають стабілізаційні дії», – повідомив речник УВ «Курськ».

Про звільнення Кіндратівки 25 липня також повідомляв аналітичний проєкт DeepState.

За їхньою інформацією, 225 окремий штурмовий батальйон завершив зачистку та закріплення у селі.

«Це вже друге село, яке звільнив підрозділ на Сумщині. Протягом звільнення обох сіл у противника великі втрати», – йдеться у повідомленні DeepState.

Нагадаємо, російські військові завдали удару по автобусу з цивільними у Сумському районі, внаслідок чого є загиблі та поранені. Про це повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров, пише «Главком».

Атака сталася близько 16:30 у районі села Іволжанське Юнаківської громади. Росіяни використали безпілотник для обстрілу пасажирського автобуса.

Читайте також:

Теги: Сумщина окупація війна росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Події в Україні

ЗСУ звільнили Кіндратівку на Сумщині
ЗСУ звільнили Кіндратівку на Сумщині
Мінкульт розкрив кількість пам’яток, які знищила Росія
Мінкульт розкрив кількість пам’яток, які знищила Росія
Поблизу Полтави зафіксували землетрус
Поблизу Полтави зафіксували землетрус
Росіяни атакували автобус з цивільними на Сумщині: є загиблі та поранені (оновлено)
Росіяни атакували автобус з цивільними на Сумщині: є загиблі та поранені (оновлено)
Сили оборони просунулися у Запорізькій області
Сили оборони просунулися у Запорізькій області
РФ готує великий наступ у серпні: яка країна допоможе Путіну
РФ готує великий наступ у серпні: яка країна допоможе Путіну

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
267K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 27 липня: ситуація на фронті
106K
Карта повітряних тривог України онлайн 27 липня 2025
17K
27 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
14K
Циклон Karlheinz насувається на Україну: де очікувати негоди
8539
Ювілей Сирського. Ексначальник Генштабу розповів, як головнокомандувач святкує свій день народження
5719
Не дідусі і не бабусі: як коректно називати людей за 60? Мовознавиця назвала єдиний коректний варіант

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 03:05
«Людину жалко, звісно, але...»: Безугла несподівано прокоментувала смерть колеги-депутата
25 липня, 16:03
Успіння святої Анни: привітання у прозі, віршах та листівках
25 липня, 05:43
25 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
25 липня, 00:07
24 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
24 липня, 00:07
Буданов закликав вирішувати внутрішні суперечності шляхом відкритого діалогу
23 липня, 17:29

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua