Донеччина: до низки міст скорочено подачу води

Розпочався ремонт магістральної труби

З 21:00 30 липня у Донецькій області відключено водопостачання у Слов'янську, Краматорську, Дружківці й Костянтинівці. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Донецької ОВА Вадима Філашкіна.

«Увага! З 21:00 30 липня буде скорочено подачу води до Слов'янська, Краматорська, Дружківки і Костянтинівки», – йдеться у дописі.

За даними ОВА, розпочався ремонт магістральної труби другого Донецького водогону. «Щойно фахівці завершать роботи, водопостачання буде відновлено у повному обсязі», – зазначив Філашкін.

До слова, на тимчасово окупованих територіях Донецької області, зокрема в Донецьку та Макіївці, спостерігається криза з водопостачанням. Місцеві жителі повідомляють про практично повну відсутність очищеної води за доступними цінами, тоді як окупаційна влада погрожує «націоналізацією» точок продажу.

У соціальних мережах окупованих міст місцеві мешканці намагаються знайти точки продажу питної води. Зокрема, мова йде про нібито «соціальну воду» по 3,5 рубля, яку у більшості районів Макіївки та Донецька купити майже неможливо. За словами місцевих, «ні по три рублі, ні по п'ять. Всюди баки порожні. А де вода є – вони її не продають». При цьому, бутильована вода доступна за ціною від 110 рублів за 5 літрів.