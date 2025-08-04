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Аналітики пояснили, навіщо Росія відновлює Донецький аеропорт

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Аналітики пояснили, навіщо Росія відновлює Донецький аеропорт
В окупованому Донецьку помічено ознаки відновлення зруйнованого аеропорту
фото з відкритих джерел

Супутникові знімки свідчать про те, що окупанти будують закриті складські приміщення поблизу зруйнованого термінала аеропорту у Донецьку

Російські військові мають намір активніше використовувати тимчасово окуповані території України, зокрема район Донецького аеропорту, як плацдарм для атак із застосуванням дронів. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), передає «Главком».

Росія, як повідомляється, готується розширити використання окупованої території для ураження безпілотниками типу «Шахед» по Україні. Український телеграм-канал повідомив, що супутникові знімки аеропорту в окупованому місті Донецьк на півночі країни, зроблені в липні 2025 року, показують, що російська влада частково розчистила укріплення на злітно-посадковій смузі та розпочала будівельні роботи на паркінгах, ймовірно, готуючись до встановлення паливних баків.

За даними української групи відкритих джерел розвідки CyberBoroshno, супутникові знімки свідчать про те, що російські окупаційна влада будує закриті складські приміщення поблизу зруйнованого термінала аеропорту і готує пункти ручного управління дронами, зони вивантаження боєголовок, пости повітряного спостереження та злітно-посадкову смугу. CyberBoroshno оцінила, що окупанти розвивають інфраструктуру в аеропорту для запуску ударних дронів типу Shahed, дронів-приманок типу Gerbera і, можливо, дронів з реактивним двигуном Geran (Shahed).

Аналітики пояснюють, що місця запуску безпілотників дальнього радіуса дії, розташовані ближче до лінії фронту, скоротять час реакції української протиповітряної оборони. Росіяни запускають ударні безпілотники дальнього радіуса дії з окупованої території, і це буде все більше загрожувати Україні та державам Північноатлантичного альянсу (НАТО), якщо РФ продовжуватиме окупацію.

До слова, на початку липня на супутникових знімках з’явилися ознаки можливого відновлення Донецького аеропорту. Візуально помітні зміни можуть вказувати на початок будівельних робіт на території летовища, яке було зруйноване внаслідок бойових дій.

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Теги: Донецьк росія аеропорт ISW

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