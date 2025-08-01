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Гуманітарна катастрофа. Люди знову тікають з окупованого Донбасу

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Гуманітарна катастрофа. Люди знову тікають з окупованого Донбасу
Жителі ТОТ змушені виживати без води
колаж: glavcom.ua

Причиною масового виїзду є не лише дефіцит води, а й загальний занепад інфраструктури захоплених РФ українських територій

Масові проблеми з водою, відсутність перспектив і розруха на окупованих територіях є частиною навмисної стратегії Кремля. Мета – витіснення місцевих жителів та заміна їх «лояльними» громадянами з Росії. Про це йдеться у публікації «Главкома» «Остання крапля для Донбасу. Росія довела регіон до гуманітарної катастрофи».

У розмові з редакцією волонтер, громадський діяч і колишній президент Маріупольського телебачення Микола Осиченко зауважив, що тривалий час вивчає ситуацію на тимчасово окупованих територіях і неодноразово висвітлював теми гуманітарної кризи.

«Росії не потрібні місцеві мешканці. Навіть якщо ті отримали російські паспорти, у Москві їм не довіряють. Вони хочуть, щоб ці люди або виїхали, або просто зникли», – каже Осиченко.

Експерт вважає, що створення нестерпних умов для життя – без води, світла і тепла,  може бути спланованим кроком. Проблеми з інфраструктурою, відсутність перспектив і постійна брехня змушують людей покидати регіон. Особливо активних і незгодних. За словами Осиченка, на їхнє місце Кремль може заселити росіян.

«Тоді завезуть своїх, як це вже було в Калінінграді (Після Другої світової війни територія сучасного Калінінграда (колишній німецький Кьоніґсберг) була анексована СРСР, а місцеве населення практично повністю виселене, замість нього населили росіян – «Главком»)», – додає експерт. 

Жителі окупованого Донецька вже масово покидають свої домівки. Це визнала й пропагандистка так званої ДНР Марина Харькова. Відчай і розчарування охоплюють навіть тих, хто раніше підтримував «русскій мір».

Пропагандистка Марина Харькова пише про те, що люди виїжджають з ТОТ
Пропагандистка Марина Харькова пише про те, що люди виїжджають з ТОТ
скріншот

Причиною масового виїзду є не лише дефіцит води, а й загальний занепад інфраструктури: комунальні системи розвалюються, сміття не вивозять і воно гниє просто неба на літній спеці.

Як повідомляв «Главком», в окупованому Донецьку дефіцит води. Згідно з рішенням так званої окупаційної влади, вода в житлові будинки подається лише раз на три дні.

Місцеві зазначають, що добова норма споживання залишилася на рівні 330 літрів на людину. При цьому офіційний графік подачі води – всього чотири години на день (з 17:00 до 21:00). Варто зазначити, що якість води, яка тече з кранів, жахливої якості. Люди скаржаться, що після прання одяг має неприємний запах, а після купання – шкіра подразнена.

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Теги: Донецьк вода

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