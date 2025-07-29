Колапс із водою у Донецьку. Окупанти зробили «подарунок» жителям

Окупований Донецьк і Макіївка на межі водного колапсу через саботаж розпорядження бойовиків

На тимчасово окупованих територіях Донецької області, зокрема в Донецьку та Макіївці, спостерігається криза з водопостачанням. Місцеві жителі повідомляють про практично повну відсутність очищеної води за доступними цінами, тоді як окупаційна влада погрожує «націоналізацією» точок продажу, пише «Главком».

У соціальних мережах окупованих міст місцеві мешканці намагаються знайти точки продажу питної води. Зокрема, мова йде про нібито «соціальну воду» по 3,5 рубля, яку у більшості районів Макіївки та Донецька купити майже неможливо. За словами місцевих, «ні по три рублі, ні по п'ять. Всюди баки порожні. А де вода є – вони її не продають». При цьому, бутильована вода доступна за ціною від 110 рублів за 5 літрів.

Окупаційна влада повідомляє, що до них надходять звернення про саботаж розпорядження «ватажка ДНР» Дениса Пушиліна щодо встановлення ціни на воду в 3,50 рубля за літр. Автомати з водою порожні, а підвіз води до точок не здійснюється.

Також місцеві жителі розповідають про схеми, які застосовують продавці для обходу продажу дешевої води.

«В автоматах, де вода нібито продається по 3,50 рубля за літр (в 6-літрову баклажку «не доливається майже чверть обсягу» на суму 18 рублів. Фактично, ціна за літр зростає до 4-5 рублів. На запитання «чому так?» відповіли: «нас змусили поставити таку ціну».

Проблеми з водою також розповсюджені і в інших містах. У Харцизьку придбати воду на розлив по місту можливо лише вранці.

«Підвіз води є лише у «Векторі» вранці, але вже в обід її немає. «Молоко» має повну бочку, але не продає воду, навіть підхід до бочки закритий. Кіоск «Вода Святогір'я» закрився після того, як минулого тижня розібрали воду по 5 рублів, і нового підвозу не було», – скаржаться місцеві.

Нагадаємо, Павло Губарєв, колишній так званий народний губернатор Донбасу та активний пропагандист «русского мира» з 2014 року, несподівано визнав, що повномасштабне вторгнення Росії в Україну було помилкою і «краще взагалі її не починати було».