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    У ДТП на Львівщині постраждали 11 пасажирів мікроавтобусу

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    <span>ДТП сталась вранці 3 липня&nbsp;<span>на автодорозі Київ-Чоп у селі Нагірне</span></span> - У ДТП на Львівщині постраждали 11 пасажирів мікроавтобусу
    ДТП сталась вранці 3 липня на автодорозі Київ-Чоп у селі Нагірне
    Фото: Нацполіція Львівщини

    Водій мікроавтобуса не впорався з керуванням та виїхав на смугу зустрічного руху

    У п’ятницю на Львівщині у ДТП за участі мікроавтобуса та легковика постраждали 11 осіб.

    Про це повідомили в обласному управлінні Національної поліції.

    «Дорожньо-транспортна пригода сталась сьогодні, 3 липня, близько 9.40 на автодорозі Київ-Чоп у селі Нагірне Сколівського району. Як попередньо встановили правоохоронці, зіткнулись мікроавтобус «Фольксваген», яким керував 45-річний житель міста Хмельницький та легковий автомобіль «Ауді», за кермом якого перебував мешканець Закарпаття віком 32 роки. Також попередньо встановлено, що водій мікроавтобуса не впорався з керуванням та виїхав на смугу зустрічного руху, де і сталось зіткнення», - йдеться у повідомленні.

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    У ДТП на Львівщині постраждали 11 пасажирів мікроавтобусу
    У ДТП на Львівщині постраждали 11 пасажирів мікроавтобусу
    У ДТП на Львівщині постраждали 11 пасажирів мікроавтобусу

    Зазначається, що за медичною допомогою звернулись одинадцятеро осіб – водій та двоє пасажирок «Ауді», а також восьмеро пасажирів мікроавтобуса. Зараз медики уточнюють їх діагнози.

    На місці аварії працює слідчо-оперативна група Сколівського відділення поліції, поліцейські встановлюють особи учасників та обставини події. Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження.

     

    ДТП Львівщина водій автомобіль
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