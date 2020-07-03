У ДТП на Львівщині постраждали 11 пасажирів мікроавтобусу



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ДТП сталась вранці 3 липня на автодорозі Київ-Чоп у селі Нагірне Фото: Нацполіція Львівщини

Водій мікроавтобуса не впорався з керуванням та виїхав на смугу зустрічного руху

У п’ятницю на Львівщині у ДТП за участі мікроавтобуса та легковика постраждали 11 осіб.

Про це повідомили в обласному управлінні Національної поліції.

«Дорожньо-транспортна пригода сталась сьогодні, 3 липня, близько 9.40 на автодорозі Київ-Чоп у селі Нагірне Сколівського району. Як попередньо встановили правоохоронці, зіткнулись мікроавтобус «Фольксваген», яким керував 45-річний житель міста Хмельницький та легковий автомобіль «Ауді», за кермом якого перебував мешканець Закарпаття віком 32 роки. Також попередньо встановлено, що водій мікроавтобуса не впорався з керуванням та виїхав на смугу зустрічного руху, де і сталось зіткнення», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за медичною допомогою звернулись одинадцятеро осіб – водій та двоє пасажирок «Ауді», а також восьмеро пасажирів мікроавтобуса. Зараз медики уточнюють їх діагнози.

На місці аварії працює слідчо-оперативна група Сколівського відділення поліції, поліцейські встановлюють особи учасників та обставини події. Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження.