У ДТП з маршруткою на Дніпропетровщині постраждали понад 10 осіб



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31 серпня сталося зіткнення вантажного автомобіля DAF та пасажирського мікроавтобусу Mercedes Фото: ДСНС

Аварія сталась вранці 31 серпня

У Дніпропетровській області в результаті дорожньо-транспортної пригоди за участі пасажирського мікроавтобусу постраждали щонайменше 13 осіб. Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій.

За даними рятувального відомства, інцидент стався вранці 31 серпня на Єлизаветівському шосе, поблизу села Єлизаветівка. Попередньо встановлено, що сталося зіткнення вантажного автомобіля DAF та пасажирського мікроавтобусу Mercedes, який здійснював рейс Дніпро - Кам'янське.

В результаті зіткнення постраждали щонайменше 13 осіб, а саме - водій маршрутки та 12 пасажирів. Всі постраждалі були направлені на медичне обстеження.

«За допомогою гідравлічного інструменту було деблоковано водія мікроавтобусу та передано співробітникам швидкої медичної допомоги для подальшої госпіталізації», - додали у відомстві.