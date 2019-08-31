  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У ДТП з маршруткою на Дніпропетровщині постраждали понад 10 осіб

    • Розсилка
    <span>31 серпня сталося зіткнення вантажного автомобіля DAF та пасажирського мікроавтобусу Mercedes</span> - У ДТП з маршруткою на Дніпропетровщині постраждали понад 10 осіб
    31 серпня сталося зіткнення вантажного автомобіля DAF та пасажирського мікроавтобусу Mercedes
    Фото: ДСНС

    Аварія сталась вранці 31 серпня

    У Дніпропетровській області в результаті дорожньо-транспортної пригоди за участі пасажирського мікроавтобусу постраждали щонайменше 13 осіб. Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій.

    За даними рятувального відомства, інцидент стався вранці 31 серпня на Єлизаветівському шосе, поблизу села Єлизаветівка. Попередньо встановлено, що сталося зіткнення вантажного автомобіля DAF та пасажирського мікроавтобусу Mercedes, який здійснював рейс Дніпро - Кам'янське.

    1 з 3
    на весь екран згорнути
    У ДТП з маршруткою на Дніпропетровщині постраждали понад 10 осіб
    У ДТП з маршруткою на Дніпропетровщині постраждали понад 10 осіб

    В результаті зіткнення постраждали щонайменше 13 осіб, а саме - водій маршрутки та 12 пасажирів. Всі постраждалі були направлені на медичне обстеження.

    «За допомогою гідравлічного інструменту було деблоковано водія мікроавтобусу та передано співробітникам швидкої медичної допомоги для подальшої госпіталізації», - додали у відомстві.

    Читайте також
    ДТП Дніпро водій автомобіль аварія Дніпропетровщина транспорт
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ