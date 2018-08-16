У ДТП загинув особистий лікар Єлизавети II
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Пітер Фишер
67-річний чоловік на своєму велосипеді зіткнувся з вантажівкою в центрі Лондона
Особистий лікар королеви Великої Британії Єлизавети II Пітер Фишер загинув у середу внаслідок дорожньо-транспортної події в Лондоні, пише УНН з посиланням на Reuters.
Повідомляється, що 67-річний чоловік на своєму велосипеді зіткнувся з вантажівкою в центрі Лондона. Поліція заявила, що велосипедист помер на місці.
У Букінгемському палаці заявили, що королева була поінформована про смерть лікаря.
Газета The London Evening Standard заявила, що Фишер був експертом у сфері гомеопатії і працював гомеопатичним лікарем британського монарха протягом 15 років.