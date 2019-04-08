У ДТП загинув відомий український бізнесмен і волонтер



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Володимир Слабовський загинув у ДТП 8 квітня

Слабовський з самого початку війни направляв великі ресурси на допомогу українським воїнам

У дорожньо-транспортній пригоді на Київщині загинув український бізнесмен і волонтер Володимир Слабовський.

Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook журналіст Юрій Бутусов.

«Трагедія. Пішов друг. Важко повірити. Сьогодні загинув у катастрофі під Києвом генеральний директор однієї з найбільших українських агропромислових компаній Allseeds Vladimir Slabovsky», - написав автор.

Він зазначив, що Володимир Слабовський «був бізнесмен дуже високого класу, ... топ-менеджери такого класу - це унікальні і незамінні люди».

Слабовський з самого початку війни направляв великі ресурси на допомогу українським воїнам, сам багаторазово розвозив на машині волонтерську допомогу на фронт, відволікаючись від управління великим бізнесом.

«Компанія купила і обладнала вантажівку МАН великою душовою і пральними машинами, та десятки разів ця машина виїжджала на фронт, тисячі наших бійців приводили себе в порядок. МАН працює досі, Слабовський передав його на фронт», - йдеться в повідомленні.

За словами Бутусова, величезну допомогу Слабовський надавав добровольчим загонам «Правого сектору» та Української добровольчої армії, батальйону «Донбас».

«Він був патріотом України», - підкреслив Бутусов.