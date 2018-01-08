У екс-кандидата в президенти США виявили рак

Політику була проведена операція з видалення пухлини

У колишнього кандидата в президенти США від Республіканської партії Мітта Ромні був виявлений рак передміхурової залози. Про це повідомляє CNN. Зазначається, що в понеділок, 8 січня, політику була проведена операція з видалення пухлини. «Прогнози хороші, операція пройшла успішно», - повідомили виданню представники Ромні. Нагадаємо,



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Мітт Ромні був суперником Барака Обами під час виборів президента у 2012 році

Політику була проведена операція з видалення пухлини

У колишнього кандидата в президенти США від Республіканської партії Мітта Ромні був виявлений рак передміхурової залози.

Про це повідомляє CNN.

Зазначається, що в понеділок, 8 січня, політику була проведена операція з видалення пухлини.

«Прогнози хороші, операція пройшла успішно», - повідомили виданню представники Ромні.

Нагадаємо, Мітт Ромні був суперником Барака Обами під час виборів президента у 2012 році. Він виграв внутрішньопартійний праймеріз в Республіканській партії в декількох штатах.

До слова, декілька днів тому в Італії у госпіталі померла тяжкохвора дівчина-боєць АТО Ольга Зеленюк. У 2015 році у дівчини виявили рак, з яким вона боролась до останнього.