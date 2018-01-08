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    У екс-кандидата в президенти США виявили рак

    Політику була проведена операція з видалення пухлини
    У колишнього кандидата в президенти США від Республіканської партії Мітта Ромні був виявлений рак передміхурової залози. Про це повідомляє CNN. Зазначається, що в понеділок, 8 січня, політику була проведена операція з видалення пухлини. «Прогнози хороші, операція пройшла успішно», - повідомили виданню представники Ромні. Нагадаємо,
    • Сьогодні, 06:53
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    Мітт Ромні був суперником Барака Обами під час виборів президента у 2012 році
    Мітт Ромні був суперником Барака Обами під час виборів президента у 2012 році

    Політику була проведена операція з видалення пухлини

    У колишнього кандидата в президенти США від Республіканської партії Мітта Ромні був виявлений рак передміхурової залози.

    Про це повідомляє CNN.

    Зазначається, що в понеділок, 8 січня, політику була проведена операція з видалення пухлини.

    «Прогнози хороші, операція пройшла успішно», - повідомили виданню представники Ромні.

    Нагадаємо, Мітт Ромні був суперником Барака Обами під час виборів президента у 2012 році. Він виграв внутрішньопартійний праймеріз в Республіканській партії в декількох штатах.

    До слова, декілька днів тому в Італії у госпіталі померла тяжкохвора дівчина-боєць АТО Ольга Зеленюк. У 2015 році у дівчини виявили рак, з яким вона боролась до останнього.

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