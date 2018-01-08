У екс-кандидата в президенти США виявили рак
- Сьогодні, 06:53
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Мітт Ромні був суперником Барака Обами під час виборів президента у 2012 році
Політику була проведена операція з видалення пухлини
У колишнього кандидата в президенти США від Республіканської партії Мітта Ромні був виявлений рак передміхурової залози.
Про це повідомляє CNN.
Зазначається, що в понеділок, 8 січня, політику була проведена операція з видалення пухлини.
«Прогнози хороші, операція пройшла успішно», - повідомили виданню представники Ромні.
Нагадаємо, Мітт Ромні був суперником Барака Обами під час виборів президента у 2012 році. Він виграв внутрішньопартійний праймеріз в Республіканській партії в декількох штатах.
До слова, декілька днів тому в Італії у госпіталі померла тяжкохвора дівчина-боєць АТО Ольга Зеленюк. У 2015 році у дівчини виявили рак, з яким вона боролась до останнього.