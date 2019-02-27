У Епіфанія з'явилася офіційна сторінка в Instagram



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У ПЦУ повідомили про створення офіційної сторінки митрополита Епіфанія у Instagram

Справжня присутність митрополита в Instagram позначається нікнеймом @metropolitanepiphanius

Прес-служба Київської митрополії Православної Церкви України повідомила про створення офіційної сторінки митрополита Епіфанія у Instagram.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці ПЦУ в Facebook.

«Оскільки невідомі особи зареєстрували в соціальній мережі Instagram сфальсифіковану сторінку Предстоятеля Православної Церкви України Блаженнішого Епіфанія, вважаємо за доцільне створити і регулярно оновлювати справжню сторінку митрополита», — йдеться у повідомленні.

Як говориться в повідомленні церковників, у соціальних мережах створюються фейкові сторінки митрополита Епіфанія з метою поширення дезінформації.

«Всім зрозуміло, що такі сторінки створюються і адмініструються для певної мети — в потрібний час внести дезінформацію в суспільство і робити це нібито від імені глави церкви. Просимо вас відписатися від несправжнього аккаунта, який адмініструє нікому невідома особа», — закликають вірян у митрополії.

Також в ПЦУ відзначають, що дана присутність митрополита Епіфанія в Instagram позначається нікнеймом @metropolitanepiphanius.