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    У Філарета повідомили, про що патріарх говорив із священиками

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    Зустріч Філарета із священиками відбулася в його резиденції - У Філарета повідомили, про що патріарх говорив із священиками
    Зустріч Філарета із священиками відбулася в його резиденції
    Фото: Прес-центр Київської Патріархії

    У понеділок, 3 червня, почесний патріарх Філарет провів збори із настоятелями столичних храмів

    Прес-центр Київської Патріархії дуже коротко повідомив про збори настоятелів храмів міста Києва, який 3 червня провів у своїй резиденції почесний патріарх Філарет.

    «Під час зборів Святійший Владика проінформував духовенство про перебіг подій в Українській Православній Церкві та обговорив із присутніми актуальні питання з церковного життя», - заявили у прес-службі, опублікувавши цілий ряд фото із зборів.

    Інші подробиці не повідомляються.

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    У Філарета повідомили, про що патріарх говорив із священиками
    У Філарета повідомили, про що патріарх говорив із священиками
    У Філарета повідомили, про що патріарх говорив із священиками
    У Філарета повідомили, про що патріарх говорив із священиками
    У Філарета повідомили, про що патріарх говорив із священиками
    У Філарета повідомили, про що патріарх говорив із священиками
    У Філарета повідомили, про що патріарх говорив із священиками
    У Філарета повідомили, про що патріарх говорив із священиками
    У Філарета повідомили, про що патріарх говорив із священиками
    У Філарета повідомили, про що патріарх говорив із священиками
    У Філарета повідомили, про що патріарх говорив із священиками
    У Філарета повідомили, про що патріарх говорив із священиками
    Фото: Прес-центр Київської Патріархії

    Як відомо, раніше з’явилась інформація, що почесний патріарх Філарет скликає київських священників, начебто, з вимогою присягнути на вірність Київському патріархату.

    В понеділок, 3 червня, настоятель Стрітенської каплички на Львівській площі у Києві протоієрей Сергій (Ткачук) повідомив, що на зборах ніхто з його учасників ніяких документів не підписував.

    Він також сказав, що рішень щодо Феодосійського монастиря ухвалено не було.

    Нагадаємо, сьогодні нардеп Андрій Лозовий (Радикальна партія) написав у Facebook, що може відбутися спроба захоплення Феодосійського монастиря, котрий знаходиться біля Києва-Печерської лаври.

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