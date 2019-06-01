Філарет скликає священників Києва



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Фото: Станіслав Груздєв, Главком

В понеділок ФІларет спробує реанімувати Київський патріархат

Єпископ УПЦ Адріан (Кулик) повідомляє, що на понеділок, 3 червня, почесний патріарх Філарет скликає всіх київських священників до себе. Як розповідають йому священники, начебто Філарет буде вимагати від них присягнути на вірність Київському патріархату.

«Мені телефонують священики-настоятелі Київських храмів, які досі (формально) під керівництвом колишнього Київського митрополита Філарета (Почесного Патріарха), із запитанням: «Владико, Філарет скликає всіх священиків Києва до себе на Пушкінську 36 у понеділок на 11 годину. Він буде вимагати (шантаж/залякування/погрози) від нас щоб ми підписали присягу на вірність УПЦ-КП і йому персонально як патріарху КП. Що нам робити?», - написав в Facebook церковнослужитель.

При цьому він зазначає, що храми в столиці тільки формально знаходяться під керівництвом Філарета. А священникам порадив самим вирішити, чи йти за Філаретом, який охоче реанімувати УПЦ-КП, чи залишатися в визнаній Українській православній церкві.

Нагадаємо, 24 травня третє засідання Синоду підтримало предстоятеля Епіфанія в справі обвинувачень зі сторони Філарета.

В середині травня почесний патріарх Філарет закликав митрополита УПЦ Епіфанія «нічого не робити всередині церкви» без його згоди. Також він повідомив, що під час переговорів про надання Томосу була домовленість, що керівництво Церквою в Україні буде продовжувати патріарх Філарет, а предстоятель Епіфаній буде представляти Церкву у Православному світі.