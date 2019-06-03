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    Суспільство

    Філарет зустрівся з київськими священниками: рішення поки не повідомляють

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    Філарет зустрівся з київськими священниками: рішення поки не повідомляють

    Рішення на засіданні були ухвалені, але почесний патріарх Філарет просив утриматися від коментарів для преси

    В понеділок, 3 червня, відбулось зібрання київських священників Української православної церкви у почесного патріарха Філарета.

    Як повідомив настоятель Стрітенської каплички на Львівській площі у Києві протоієрей Сергій (Ткачук), ніхто з його учасників ніяких документів не підписував.

    Він також сказав, що ніяких рішень щодо Феодосійського монастиря ухвалено не було. Нагадаємо, сьогодні нардеп Андрій Лозовий (Радикальна партія) написав у Facebook, що сьогодні може відбутися спроба захоплення Феодосійського монастиря, котрий знаходиться біля Києва-Печерської лаври.

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    «Так, рішення були ухвалені, але святійший просив усіх утриматися від коментарів для преси», - сказав протоієрей Сергій.

    Настоятель Феодосійського монастиря Макарій
    Настоятель Феодосійського монастиря Макарій

    Настоятель Феодосійського монастиря Макарій на запитання, від кого захищають монастир люди, які зображені на фотографії Андрія Лозового, сказав: «У Андрія Лозового сьогодні День народження. То може поїхав молитися».

    Також перед цим повідомлялось, що в Феодосійський монастир після зібрання може поїхати Філарет. Але настоятель Макарій спростував це.

    Нагадаємо, вчора з’явилась інформація, що почесний патріарх Філарет скликає київських священників, начебто, з вимогою присягнути на вірність Київському патріархату.

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    Філарет Українська православна церква
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