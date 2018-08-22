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    У Фірташа вважають, що керівника «Укрзалізниці» пора міняти

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    У Фірташа вважають, що керівника «Укрзалізниці» пора міняти

    Станом на 21 серпня «Укрзалізниця» не відновила подачу вагонів на хімічні підприємства холдингу Ostchem

    Підприємства холдингу Ostchem олігарха Дмитра Фірташа заявляють, що «Укрзалізниця» відмовляється подавати вагони для відвантаження продукції.

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    Про це йдеться в прес-релізі Group DF.

    «Станом на 21 серпня «Укрзалізниця» не відновила подачу вагонів на хімічні підприємства холдингу Ostchem (входить в Group DF - ЕП), без наявності яких український АПК ризикує недоотримати значну частину добрив до осінньої посівної», - йдеться в повідомленні.

    Минулого тижня підприємства Group DF вже зверталися до УЗ з проханням відновити поставки вагонів.

    «Після оприлюдненого звернення керівників підприємств Ostchem за період з 17 по 21 серпня на Черкаський «Азот» із заявлених 150 вагонів було поставлено всього 2 (1%), «Рівнеазот» із заявлених 75 отримало тільки 15 (20%)», - повідомляє компанія.

    «В результаті, через обмеженість складських приміщень, куди заводи тимчасово відвантажують випущену продукцію, підприємства вже почали підготовку до зниження виробничих потужностей і подальшої повної зупинки виробництва», - йдеться в повідомленні.

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    У свою чергу, 20 серпня Союз хіміків України також звернувся з відкритим зверненням до прем'єра Володимира Гройсмана з проханням ініціювати створення робочої групи для встановлення контролю щодо забезпечення рухомим складом хімічних підприємств.

    «Якщо в найближчі дні УЗ не відновить поставки вагонів на компанії Ostchem в необхідній кількості, підприємства групи мають намір звертатися в правоохоронні органи для проведення розслідування ситуації, що склалася, а також ініціювати відставку керівництва «Укрзалізниці», - заявили в Group DF.

     

    Джерело: Економічна правда

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    Дмитро Фірташ Укрзалізниця бізнес
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