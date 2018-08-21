Підвищення тарифів на вантажні перевезення «Укрзалізниці» - грабіж усіх українців, - народний депутат Олег Ляшко



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Нардеп Олег Ляшко

Міністерству інфраструктури варто відмовитися від запланованого підвищення тарифів на вантажні перевезення, - Ляшко

Заплановане зростання тарифів на залізничні вантажні перевезення порожніх вагонів, про який йдеться у проекті наказу Міністерства інфраструктури України від 13 липня 2018 року, негативно позначиться на економіці України, а також вплине на ситуацію з цінами в країні у бік їх суттєвого зростання. Таку думку в ефірі телеканалу «Україна» висловив народний депутат, глава Радикальної партії Олег Ляшко.

«Це підвищення - грабіж серед білого дня, це залазять людям до кишень. Тому що потім виробники нову вартість вантажних перевезень перекладають на споживачів, закладають нові тарифи в ціну продукції, і кожна людина йде в магазин і сплачує вищу ціну за хліб, за масло, по крупи, цукор і так далі», - впевнений Олег Ляшко.

На думку народного депутата, Міністерству інфраструктури варто відмовитися від запланованого підвищення тарифів на вантажні перевезення.

«Шлях один - не піднімати ціни на порожні вагони. За останні два роки тільки на моїй пам'яті «Укрзалізниця» сім разів піднімала ціни. Обіцяли нові вагони. Де нові вагони? Запитайте у жителів Маріуполя - вони отримали нові вагони? Запитайте у жителів Миколаєва - вони отримали нові вагони? Ні. Їх возять, як свиней в теплушках, замість того щоб в нормальних вагонах возити людей», - зазначив народний депутат.

Олег Ляшко підкреслив, що в уряді питання тарифів монополіста «Укрзалізниці» вже піднімалося, і була обіцянка, що тарифи не зростатимуть.

«Грабують серед білого дня. У нас була розмова з урядом, нам дали слово, що тарифи піднімати не будуть. Досить грабувати людей! Зарплати не піднімають, пенсії не піднімають, а тарифи піднімають. І спробуйте взяти вагон - без блату нічого не перевезеш. Де оновлення парку? Де відновлення залізничних сполучень? Закривають станції. Більше 40 станцій вже закрито. Я знаю, що закривають в Чернігівській, Полтавській, Харківській областях», - повідомив Олег Ляшко.

На думку народного депутата, підвищення тарифів на вантажні перевезення вплине на інфляцію в Україні, а також негативно позначиться на притоці валютної виручки від експорту в Україну.

«Треба розуміти: підвищення тарифів - це подорожчання товарів, це зниження конкурентоспроможності виробників, менше продамо товарів - менше валюти отримаємо в Україну, ми втрачаємо ринки через високі тарифи на вантажні перевезення, і у нас в підсумку програє кожен українець», - упевнений народний депутат.

Як раніше повідомлялося, за даними ДП «Укрпромзовнішекспертиза», тарифна політика залізничного держмонополіста ПАТ «Укрзалізниця» вже призвела до зниження конкурентоспроможності національних виробників на експортних ринках. Так, фахівці відзначили, що через істотне зростання залізничних тарифів в 2016-2017 рр. (на 33%) вже в 2017 році підприємства ГМК України знизили експорт залізорудної сировини в Китай на 3 млн т, до 11,8 млн т. Також в 2017 р. Україна знизила на 3,1 млн т експорт металопрокату - до 14 ,6 млн т. Це сталося внаслідок втрати цінової конкурентоспроможності на ринках країн Близького Сходу, Південної Азії та ЄС.

Як раніше повідомлялося, керівники профільних промислових асоціацій направили лист прем'єр-міністрові Володимиру Гройсману, першому віце-прем'єру - міністру економічного розвитку і торгівлі Степану Кубіву, віце-прем'єру Володимиру Кістіон, міністру інфраструктури Володимиру Омеляну і главі «Укрзалізниці» Євгену Кравцову, в якому закликали відмовитися від реалізації проекту наказу Мінфінфраструктури від 13 липня 2018 року про зростання порожнього тарифу. На думку асоціацій, безпідставне підвищення залізничних тарифів і вартості використання вагонів «Укрзалізниці» коштувало української промисловості тільки за період з листопада 2017 року по липень 2018 року майже 19 млрд грн. додатково.