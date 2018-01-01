У Флориді згоріло судно-казино, на якому перебували 50 людей

15 осіб після пожежі госпіталізували, про стан їхнього здоров’я не повідомляється

Судно-казино з 50 людьми на борту згоріло в порту Richey canal в американському штаті Флорида. Про це повідомляє АВС news. За інформацією шерифа округу Паско, всі пасажири судна Sun Cruz змогли дістатися до берега. 15 осіб госпіталізували, про стан їхнього здоров’я не повідомляється. На опублікованих фотографіях судна видно, що воно майже



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: АВС news Згоріле судно Sun Cruz

15 осіб після пожежі госпіталізували, про стан їхнього здоров’я не повідомляється

Судно-казино з 50 людьми на борту згоріло в порту Richey canal в американському штаті Флорида.

Про це повідомляє АВС news.

За інформацією шерифа округу Паско, всі пасажири судна Sun Cruz змогли дістатися до берега. 15 осіб госпіталізували, про стан їхнього здоров’я не повідомляється.

На опублікованих фотографіях судна видно, що воно майже цілком охоплено вогнем і густим чорним димом.

У ЗМІ з’являється інформація про те, що в результаті інциденту пропав безвісти один чоловік, проте офіційно про це поки не повідомляється.

Причини загоряння встановлюються.

Нагадаємо, у Східнокитайському морі затонув іранський нафтовий танкер Sanchi, що з 6 січня був охоплений полум'ям після того як зіштовхнувся з китайським вантажним судном. Іранські державні ЗМІ визнали, що надії знайти 29 зниклих безвісти членів екіпажу немає