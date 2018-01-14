Поблизу Японії затонув танкер, вщерть заповнений нафтою

Після тижневої пожежі іранський нафтовий танкер Sanchi затонув у Східнокитайському морі

У Східнокитайському морі затонув іранський нафтовий танкер Sanchi, що з 6 січня був охоплений полум'ям після того як зіштовхнувся з китайським вантажним судном. Інформацію про це поширило в неділю, 14 січня, державне телебачення КНР, передає інформагенція Reuters. За даними китайських журналістів, судно пішло під воду в виключній економічній зоні



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Фото: marinetraffic.com Танкер Sanchi

Після тижневої пожежі іранський нафтовий танкер Sanchi затонув у Східнокитайському морі

У Східнокитайському морі затонув іранський нафтовий танкер Sanchi, що з 6 січня був охоплений полум'ям після того як зіштовхнувся з китайським вантажним судном. Інформацію про це поширило в неділю, 14 січня, державне телебачення КНР, передає інформагенція Reuters.

За даними китайських журналістів, судно пішло під воду в виключній економічній зоні Японії, куди воно продрейфувало. Водночас іранські державні ЗМІ визнали, що надії знайти 29 зниклих безвісти членів екіпажу немає, інформує агенція новин AP.

#BREAKING Burning Panama-registered oil tanker Sanchi suffers another partial explosion on Sunday noon, over a week after it collided with a cargo ship off the coast of Shanghai pic.twitter.com/1vx5zWj5sV — CGTN (@CGTNOfficial) January 14, 2018

Video: Burning oil tanker Sanchi off the coast of Shanghai sinks more than a week after colliding with a Chinese cargo ship. Bodies of only three of the 32 crew members have been retrieved since the accident. pic.twitter.com/KCI9t4f9tg — CGTN (@CGTNOfficial) January 14, 2018

Як повідомлялося, 6 січня іранський нафтовий танкер Sanchi, що йшов під прапором Панами, зіштовхнувся з китайським вантажним кораблем, котрий перевозив збіжжя з США до Китаю. На борту танкера, котрий транспортував 136 тисяч тонн нафти з Ірану до Південної Кореї, перебували 30 іранців та двоє громадян Бангладеш. Екіпаж китайського судна було врятовано в повному складі.

Нафтовий танкер, що належить іранській національній компанії NITC, загорівся, а його вантаж витік у море. Зіткнення сталося у морі за приблизно 300 кілометрів на схід від Шанхая. Згодом рятувальникам вдалося виявити три тіла членів екіпажу іранського танкера.

Це вже друга аварія танкерів NTIC за останні два роки. 2016 року іранський супертанкер зіштовхнувся з контейнеровозом поблизу узбережжя Сінгапуру.

Нагадаємо, раніше міністерство транспорту Китаю заявило про загрозу вибуху або затоплення іранського танкера, охопленого пожежею біля китайського узбережжя. Зіткнення двох суден сталося в 257 км від Шанхаю.

11 січня стало відомо, що на нафтовому танкері стався вибух.

Джерело: Deutsche Welle