Поблизу Японії затонув танкер, вщерть заповнений нафтою

Після тижневої пожежі іранський нафтовий танкер Sanchi затонув у Східнокитайському морі

У Східнокитайському морі затонув іранський нафтовий танкер Sanchi, що з 6 січня був охоплений полум'ям після того як зіштовхнувся з китайським вантажним судном. Інформацію про це поширило в неділю, 14 січня, державне телебачення КНР, передає інформагенція Reuters.

За даними китайських журналістів, судно пішло під воду в виключній економічній зоні Японії, куди воно продрейфувало. Водночас іранські державні ЗМІ визнали, що надії знайти 29 зниклих безвісти членів екіпажу немає, інформує агенція новин AP.

#BREAKING Burning Panama-registered oil tanker Sanchi suffers another partial explosion on Sunday noon, over a week after it collided with a cargo ship off the coast of Shanghai pic.twitter.com/1vx5zWj5sV

Video: Burning oil tanker Sanchi off the coast of Shanghai sinks more than a week after colliding with a Chinese cargo ship. Bodies of only three of the 32 crew members have been retrieved since the accident. pic.twitter.com/KCI9t4f9tg