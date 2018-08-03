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    У Франції через аномальну спеку ввели помаранчевий рівень небезпеки

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    За прогнозом, у деяких департаментах термометри покажуть 40 градусів за Цельсієм

    У 66 з 95 департаментів Франції підвищено рівень безпеки до помаранчевого (передостанній з чотирьох) через аномальну спеку.

    Про це повідомляють метеорологи.

    «В 66 департаментах рівень небезпеки підвищено до помаранчевого», – повідомили метеорологи.

    Рятувальні служби попереджають про загрозу теплових ударів, небезпеку довгого перебування на сонці та необхідність користування засобами для захисту шкіри.

    У великих містах, на вокзалах та аеропортах діють пункти, де безкоштовно роздають воду. Також організовано патрулі, які розносять воду та капелюхи безпритульним.

    Спекотним днем обіцяє бути і п’ятниця. За прогнозом, у деяких департаментах термометри покажуть 40 градусів за Цельсієм.

    Нагадаємо, на північному заході Токіо температура повітря сягнула 41,1 градусів за Цельсієм, що стало рекордною спекою для країни.

    повітря
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