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    У Франції евакували пасажирів літака через підозру на холеру

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    У Франції евакували пасажирів літака через підозру на холеру

    Згодом лікарі з'ясували, що 8-річний пасажир не був заражений холерою

    У Франції евакуювали літак з 141 пасажиром, який прилетів з Алжиру, через підозру на холеру у дитини на борту. Про це повідомляє Reuters з посиланням на рятувальників.

    У французькому місті Перпіньян евакуювали літак, який прилетів з Алжиру. Причиною стала підозра на зараження холерою у 8-річного хлопчика на борту літака.

    Дитину доставили до лікарні для перевірки після нападів блювоти та діареї під час польоту. Однак лікарі з'ясували, що дитина не була заражена холерою.

    Пасажирам і екіпажу дозволити вийти з літака лише після дезінфекції рук, а саме повітряне судно має повернутися порожнім до Алжиру для очищення і дезінфекції.

    Станом на 27 серпня на півночі Алжиру зафіксували 147 випадків з підозрою на зараження холерою, 49 з них були підтверджені, двоє людей померли.


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