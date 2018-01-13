У Франції група хуліганів розгромила потяг: заарештовано 29 осіб
- Сьогодні, 21:42
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Два вагони потягу виявилися заповнені молодими людьми, багато з них були у стані сп'яніння та здійснювали хуліганські дії
У Франції 40 осіб розгромили пасажирський потяг, який прямував із Парижа в Евіан, внаслідок чого поліція заарештувала 29 осіб.
Про це повідомляє RFI.
«29 осіб було заарештовано у суботу вранці, 13 січня, під час великої поліцейської операції на залізничному вокзалі Пар-Дьє у Ліоні», - йдеться у повідомленні.
Як відзначається, контролер зіткнувся з численною групою хуліганів і зажадав втручання поліції для встановлення контролю над ситуацією, сказав журналістам представник французької залізничної компанії.
Близько сотні представників сил правопорядку, включаючи національну поліцію, залізничну поліцію, муніципальну поліцію і солдатів з операції Sentinelle («Вартовий»), взяли участь в операції, висаджуючи з потягу хуліганів, які, за їхніми словами, «їхали на захід в Альпах».
«Два вагони потягу виявилися заповнені молодими людьми, багато з них були у стані сп'яніння та здійснювали хуліганські дії, внаслідок чого був нанесений матеріальний збиток. При цьому не було здійснено насильницьких дій», - сказав представник префектури поліції. Особливий збиток, за його словами, був нанесений вагону-ресторану.
Хулігани також розкидали їжу і розливали напої по інших вагонах.
Загалом у потягу знаходилося 200 пасажирів. Двом з них, які пережили психологічний шок, було надано допомогу.
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