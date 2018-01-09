На півдні Швейцарії тисячі туристів опинилися у сніговому полоні

Людей евакуювали з кількох сіл, продовжується рясний сніг

На гірськолижному курорті Церматт на півдні Швейцарії заблокованими від зовнішнього світу виявилися близько 13 тисяч туристів. Про це передає The Local. Через високий рівень лавинної небезпеки в регіоні перекриті автомобільні дороги та залізничне сполучення. На курорті закриті всі лижні траси. З кількох сіл евакуювали людей



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Людей евакуювали з кількох сіл, продовжується рясний сніг

На гірськолижному курорті Церматт на півдні Швейцарії заблокованими від зовнішнього світу виявилися близько 13 тисяч туристів. Про це передає The Local.

Через високий рівень лавинної небезпеки в регіоні перекриті автомобільні дороги та залізничне сполучення. На курорті закриті всі лижні траси.

З кількох сіл евакуювали людей після зсувів, продовжується рясний сніг.

У цьому регіоні оголосили про підвищення рівня лавинної небезпеки п'ятого рівня — найвищого. У зв'язку з цим влада призупинила залізничне сполучення, а також закрила всі гірськолижні траси, підіймачі і піші маршрути.

«Ситуація контролюється кожні півгодини, у разі змін, ми вживемо необхідних заходи», — сказав представник місцевої влади.

Раніше повідомлялося, що у Карпатах зійшло три лавини.