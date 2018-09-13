У Франції на боротьбу з бідністю виділять 8 млрд євро



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Основний наголос у новому плані Макрона зроблено на підтримку дітей з бідних сімей і молоді

За день до офіційного оголошення президентом Франції Емманюелем Макроном плану щодо боротьби з бідністю і злиднями уряд розкрив його головні пункти.

Про це повідомляє Le Monde.

Як заявили представники уряду, «амбітний план» боротьби з бідністю передбачає виділення на ці цілі € 8 млрд протягом чотирьох років. Він покликаний «вирішити проблеми бідності» і «створити державу загального добробуту XXI століття».

Видання відзначає, що план Макрона з боротьби з бідністю вже був один раз відкладений, тому його повторна поява була очікуваною. Президент, зазначає газета, намагається переконати виборців в тому, що його політика реформ приносить користь не тільки багатим і бізнесу, але і бідним французам.

Основний наголос у ньому зроблено на підтримку дітей з бідних сімей і молоді.

Серед його пунктів - створення 30 тис. доступних ясел з тим, щоб батькам було куди віддати дітей перед тим, як вийти на роботу. У школах планується ввести сніданки, оскільки близько 13% дітей приходять вчитися на голодний шлунок.

Від 200 до 300 тис. школярів планується охопити програмою введення соціального тарифу на харчування в школах. Зі 100 до 500 тис. збільшиться кількість молодих людей, які підпадають під програму соціальних гарантій молоді віком від 18 до 25 років.

Програма передбачає також запровадження загального медичного страхування для людей з доходом менше € 700 на місяць.

У кінці серпня рейтинг популярності Макрона знизився до чергового рекордного мінімуму: його діяльність схвалили лише 34% жителів країни (у кінці липня такої точки зору дотримувалися 39% французів). При цьому 66% громадян, навпаки, заявили про своє невдоволення роботою голови держави.

Раніше повідомлялося, що у звіті Рахункової палати зазначається,що в Україні у 2017 році показники бідності за відносними критеріями демонструють тенденції до зростання.

Джерело: Інтерфакс-Україна