У Франції на підводному човні служитимуть жінки

Досі служба на французьких підводних човнах не була дозволена жінкам

Вперше в історії ВМС Франції жінки стали членами екіпажу субмарини: чотири жінки – офіцери служитимуть на атомному підводному човні, який незабаром вирушить на патрулювання. Про це повідомили у Фейсбуці ВМС Франції. «Чотири офіцери-жінки, пройшли дворічний тренінг, перш ніж приєднатися до екіпажу підводного



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Досі служба на французьких підводних човнах не була дозволена жінкам

Вперше в історії ВМС Франції жінки стали членами екіпажу субмарини: чотири жінки – офіцери служитимуть на атомному підводному човні, який незабаром вирушить на патрулювання.

Про це повідомили у Фейсбуці ВМС Франції.

«Чотири офіцери-жінки, пройшли дворічний тренінг, перш ніж приєднатися до екіпажу підводного човна», - сказав адмірал Крістоф Празук, начальник штабу флоту.

Він наголосив, що тренування відбувалися і на суші, і на воді. Найближчим часом екіпаж у оновленому складі вирушить на патрулювання.

Серед новопризначених офіцерів-жінок є лікар, спеціаліст-ядерник, спеціаліст з безпеки підводного плавання.

У Франції чотири атомні підводні човни. Принаймні один з них постійно знаходиться в морі на чергуванні. Кожна місія триває 70 днів.

Досі служба на французьких підводних човнах не була дозволена жінкам. Службу в підрозділах, де на озброєнні є підводні човни, жінкам дозволили з 2014 року, але - не безпосередньо на субмаринах.

Жінки служать на своїх підводних човнах у кількох країнах світу, зокрема США, Великій Британії, Австралії, Канаді, Швеції та Норвегії.

За даними Міністерства оборони Франції, у армії загалом 15% посад обіймають жінки. Франція обіймає четверте місце в світі за кількістю жінок, залучених до військової служби. Перші три місця належать ВС Ізраїлю, Угорщини та США.