У Франції підготували закон щодо протидії фейковим новинам

Закон допоможе протидіяти несправжнім новинам під час виборів

У Франції внесли на розгляд законопроект, який стосується протидії несправжнім новинам (fake news). Даний законопроект, за словами міністра культури Франсуа Ніссена, має дати можливість швидко видаляти такі вигадані новини під час виборів. Про це повідомляє видання EU Observer. Таким чином цей законопроект допоможе протидіяти швидкому поширенню



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Закон допоможе протидіяти несправжнім новинам під час виборів

У Франції внесли на розгляд законопроект, який стосується протидії несправжнім новинам (fake news). Даний законопроект, за словами міністра культури Франсуа Ніссена, має дати можливість швидко видаляти такі вигадані новини під час виборів. Про це повідомляє видання EU Observer.

Таким чином цей законопроект допоможе протидіяти швидкому поширенню неправдивої інформації, як заявив Ніссен в інтерв’ю для видання Journal de Dimanche.

Поява цього законопроекту стала наслідком спроби РФ втрутитися у вибори президента Франції навесні 2017 року. Тоді російські хакери і інтернет-тролі намагалися не допустити обрання президентом нинішнього очільника країни Емануеля Макрона.

Як повідомлялося, нещодавно російські хакери зламали литовський сайт tv3.lt, після чого там з'явилася фейкова інформація про міністра оборони Литви Раймундаса Каробліса.