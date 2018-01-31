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    У Франції підлітки побили єврейського хлопчика через головний убір

    Хлопцю дісталося через кіпу
    У Франції двоє підлітків побили хлопчика за те, що на ньому була кіпа - традиційний єврейський головний убір. Про це повідомляє видання The Local. Як повідомляється, це сталося в окрузі Сарсель, на північ від Парижа. Восьмирічний школяр йшов на додаткові заняття, коли двоє підлітків повалили його на землю і побили. Прокурор вважає, що вони
    • Сьогодні, 16:59
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    Хлопець у кіпі
    Фото: Nir Alon / ZumaPress / Globallookpress.com
    Хлопець у кіпі

    Хлопцю дісталося через кіпу

    У Франції двоє підлітків побили хлопчика за те, що на ньому була кіпа - традиційний єврейський головний убір. Про це повідомляє видання The Local.

    Як повідомляється, це сталося в окрузі Сарсель, на північ від Парижа. Восьмирічний школяр йшов на додаткові заняття, коли двоє підлітків повалили його на землю і побили. Прокурор вважає, що вони зробили це через те, що на дитині була кіпа.

    Президент Франції Еммануель Макрон відреагував на подію на своїй сторінці у Twitter. За його словами, кожен раз, коли хтось піддається нападкам через вік, зовнішность або релігію, це вважається нападом на всю державу. Він також закликав країну об'єднатися «проти цих огидних атак».

    Франція Еммануель Макрон Twitter
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