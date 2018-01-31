У Франції підлітки побили єврейського хлопчика через головний убір

Хлопцю дісталося через кіпу

У Франції двоє підлітків побили хлопчика за те, що на ньому була кіпа - традиційний єврейський головний убір. Про це повідомляє видання The Local. Як повідомляється, це сталося в окрузі Сарсель, на північ від Парижа. Восьмирічний школяр йшов на додаткові заняття, коли двоє підлітків повалили його на землю і побили. Прокурор вважає, що вони



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: Nir Alon / ZumaPress / Globallookpress.com Хлопець у кіпі

Хлопцю дісталося через кіпу

У Франції двоє підлітків побили хлопчика за те, що на ньому була кіпа - традиційний єврейський головний убір. Про це повідомляє видання The Local.

Як повідомляється, це сталося в окрузі Сарсель, на північ від Парижа. Восьмирічний школяр йшов на додаткові заняття, коли двоє підлітків повалили його на землю і побили. Прокурор вважає, що вони зробили це через те, що на дитині була кіпа.

Президент Франції Еммануель Макрон відреагував на подію на своїй сторінці у Twitter. За його словами, кожен раз, коли хтось піддається нападкам через вік, зовнішность або релігію, це вважається нападом на всю державу. Він також закликав країну об'єднатися «проти цих огидних атак».