У Франції підлітки побили єврейського хлопчика через головний убір
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Хлопцю дісталося через кіпу
У Франції двоє підлітків побили хлопчика за те, що на ньому була кіпа - традиційний єврейський головний убір. Про це повідомляє видання The Local.
Як повідомляється, це сталося в окрузі Сарсель, на північ від Парижа. Восьмирічний школяр йшов на додаткові заняття, коли двоє підлітків повалили його на землю і побили. Прокурор вважає, що вони зробили це через те, що на дитині була кіпа.
Президент Франції Еммануель Макрон відреагував на подію на своїй сторінці у Twitter. За його словами, кожен раз, коли хтось піддається нападкам через вік, зовнішность або релігію, це вважається нападом на всю державу. Він також закликав країну об'єднатися «проти цих огидних атак».
Un petit garçon de 8 ans a été agressé aujourd’hui à Sarcelles. Parce qu'il portait une kippa. À chaque fois qu’un citoyen est agressé en raison de son âge, de son apparence ou de sa confession, c’est toute la République qu’on agresse. 1/2— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 31 січня 2018 р.