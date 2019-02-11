У Франції розшукують водія інкасаторського авто, який зник із 60 мішками готівки
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Інцидент стався у місті Обервільє, що за 7 кілометрів на північ від Парижа
Востаннє водія бачили перед офісом Western Union близько шостої ранку
Неподалік Парижа зник водій інкасаторського фургона приблизно з мільйоном євро готівкою.
Про це повідомляє Le Parisien із посилання на поліцейські джерела.
Зазначається, що 28-річний водій зупинився перед офісом Western Union близько шостої ранку у місті Обервільє, що за 7 кілометрів на північ від Парижа, і залишався за кермом, коли двоє його колег увійшли всередину приміщення.
«Коли вони повернулися, фургон і водій зникли», - розповів співрозмовник видання.
Броньований фургон невдовзі знайшли покинутим за 500 метрів далі по дорозі, але водій та 60 мішків з готівкою зникли. Поліція розшукує водія.
Повідомляється, що подібне велике пограбування востаннє сталося у листопаді 2009 року, коли водій фургона втік із 11,5 мільйонами євро готівкою, які перевозили з будівлі Банку Франції в Ліоні. Зловмисника заарештували через тиждень.
Джерело: Європейська правда