У Франції розшукують водія інкасаторського авто, який зник із 60 мішками готівки



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Інцидент стався у місті Обервільє, що за 7 кілометрів на північ від Парижа

Востаннє водія бачили перед офісом Western Union близько шостої ранку

Неподалік Парижа зник водій інкасаторського фургона приблизно з мільйоном євро готівкою.

Про це повідомляє Le Parisien із посилання на поліцейські джерела.

Зазначається, що 28-річний водій зупинився перед офісом Western Union близько шостої ранку у місті Обервільє, що за 7 кілометрів на північ від Парижа, і залишався за кермом, коли двоє його колег увійшли всередину приміщення.

«Коли вони повернулися, фургон і водій зникли», - розповів співрозмовник видання.

Броньований фургон невдовзі знайшли покинутим за 500 метрів далі по дорозі, але водій та 60 мішків з готівкою зникли. Поліція розшукує водія.

Повідомляється, що подібне велике пограбування востаннє сталося у листопаді 2009 року, коли водій фургона втік із 11,5 мільйонами євро готівкою, які перевозили з будівлі Банку Франції в Ліоні. Зловмисника заарештували через тиждень.

Джерело: Європейська правда