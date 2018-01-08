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    У Франції розслідують справу щодо Apple

    Компанію Apple підозрюють у навмисному скороченні терміну роботи деяких своїх продуктів
    У Франції відкрито розслідування проти компанії Apple в зв'язку з навмисним уповільненням швидкості роботи деяких моделів смартфонів iPhone. Про це повідомляє France24 з посиланням на агентство AFP. За даними джерел, розслідування було відкрито ще у п'ятницю та ведеться спеціалістами відомства зі захисту прав споживачів, яке
    • Сьогодні, 09:15
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    <p>Магазин Apple в Парижі&nbsp;</p> <p>Фото:&nbsp;<span>AFP&nbsp;</span></p>

    Магазин Apple в Парижі 

    Фото: AFP 

    Компанію Apple підозрюють у навмисному скороченні терміну роботи деяких своїх продуктів

    У Франції відкрито розслідування проти компанії Apple в зв'язку з навмисним уповільненням швидкості роботи деяких моделів смартфонів iPhone.

    Про це повідомляє France24 з посиланням на агентство AFP.

    За даними джерел, розслідування було відкрито ще у п'ятницю та ведеться спеціалістами відомства зі захисту прав споживачів, яке відноситься до Міністерства економіки Франції.

    Повідомляється, що розслідування пов'язане зі скаргою асоціації «Стоп запланованому старінню» (HOP або Halte a l’Obsolescence Programmee). Компанію Apple підозрюють у навмисному скороченні терміну роботи деяких своїх продуктів.

    Наразі представники Apple у Франції не надали своїх коментарів.

    Як відомо, так зване заплановане старіння - комерційна практика, при якій виробники створюють свою продукцію таким чином, щоб зменшити термін її роботи, і відповідно, споживачі змушені її замінювати.

    Щоб вирішити дану проблему, у Франції ще у 2015 році був прийнятий закон, який зробив цю практику незаконною.

     

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