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    У Франції у сутичках з мігрантами поранені четверо поліцейських

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    У Франції у сутичках з мігрантами поранені четверо поліцейських - У Франції у сутичках з мігрантами поранені четверо поліцейських
    Фото: France 3 Nord
    У Франції у сутичках з мігрантами поранені четверо поліцейських

    Мігранти закидали правоохоронців камінням

    У місті Кале (Франція) у сутичках з мігрантами четверо поліцейських отримали поранення. Про це повідомляє BFMTV.

    Зазначається, що у понеділок спецпідрозділ поліції втрутився в ситуацію після вторгнення мігрантів в одну з компаній, яка знаходиться в індустріальній зоні недалеко від кільцевої дороги, що веде в порт Кале. Частина мігрантів була напідпитку.

    Мігранти закидали правоохоронців камінням, в результаті зіткнень постраждали чотири людини, один з яких отримав поранення в голову.

    Профспілка Unsa-Police засудила насильство стосовно сил правопорядку.

    Раніше у Кале розташовувався великий табір для мігрантів, відомий як «джунглі». Після його знесення у місті регулярно одночасно перебувають декілька сотень мігрантів.

    Франція мігранти поліція порт
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