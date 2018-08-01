У Франції у сутичках з мігрантами поранені четверо поліцейських



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Фото: France 3 Nord У Франції у сутичках з мігрантами поранені четверо поліцейських

Мігранти закидали правоохоронців камінням

У місті Кале (Франція) у сутичках з мігрантами четверо поліцейських отримали поранення. Про це повідомляє BFMTV.

Зазначається, що у понеділок спецпідрозділ поліції втрутився в ситуацію після вторгнення мігрантів в одну з компаній, яка знаходиться в індустріальній зоні недалеко від кільцевої дороги, що веде в порт Кале. Частина мігрантів була напідпитку.

Мігранти закидали правоохоронців камінням, в результаті зіткнень постраждали чотири людини, один з яких отримав поранення в голову.

Профспілка Unsa-Police засудила насильство стосовно сил правопорядку.

Раніше у Кале розташовувався великий табір для мігрантів, відомий як «джунглі». Після його знесення у місті регулярно одночасно перебувають декілька сотень мігрантів.