У Генштабі ЗСУ попередили, що збиватимуть дрони в районі проведення військових навчань



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24 вересня по всій території України розпочалося стратегічне командно-штабне навчання «Козацька воля – 2019»

У Генеральному штабі ЗСУ заявили, що в районі проведення військових навчань, над військовими частинами, об’єктами та полігонами всі помічені безпілотні літальні апарати будуть знешкоджені.

Про це 25 вересня повідомляється на сторінці Генерального штабу ЗСУ у Facebook.

«Особи, які здійснювали запуск або керували цими БПЛА, будуть затримані та притягнуті до відповідальності», - підкреслюється у повідомленні.

В Генштабі нагадали, що 24 вересня по всій території України розпочалося стратегічне командно-штабне навчання «Козацька воля – 2019».

«Генеральний штаб Збройних Сил України нагадує про відповідальність за ведення фото та відео зйомки військової техніки, режимних військових об’єктів Збройних Сил України та спроб проникнення на їхню територію. Застерігаємо від провокаційних дій поруч з військовими частинами та колонами військової техніки, а також звертаємось до всіх небайдужих громадян з проханням повідомляти правоохоронні органи про підозрілих осіб та їхні дії», - говориться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше в Міноборони повідомили, що в Україні почалися стратегічні командно-штабні навчання «Козацька воля-2019».