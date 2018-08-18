У Генуї відбулася жалобна церемонія за загиблими внаслідок обвалу мосту



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Родини 20 загиблих відмовилися брати учать у публічній панахиді. Офіційно поки підтверджена загибель 38 людей внаслідок руйнації мосту

В італійській Генуї в суботу, 18 серпня, відбулася жалобна церемонія за загиблими під час обвалу автомобільного мосту чотирма днями раніше. У панахиді взяли участь президент Італії Серджіо Маттарелла, прем'єр-міністр Джузеппе Конте та інші офіційні особи, інформує агенція dpa. 18 серпня оголосили днем національного трауру в Італії.

Повідомляється, що у публічній панахиді відмовилися брати участь родини 20 загиблих. Дехто з них вирішив провести приватні церемонії в місцях проживанні, були й ті, хто бойкотував панахиду з протесту проти уряду.

Наразі офіційно підтверджена загибель 38 людей. У ніч на суботу рятувальники витягли з-під уламків мосту «повністю розтрощений» легковий автомобіль, у якому виявили тіла ще трьох загиблих, повідомила італійська новинна агенція ANSA.

Нагадаємо, що введений 1967 року в експлуатацію чотирисмуговий автомобільний міст у Генуї частково обвалився 14 серпня. Обвал 200-метрової ділянки мосту стався під час сильного штормового вітру. Понад 30 автомобілів та декілька вантажівок, що перебували на ньому, впали з 45-метрової висоти. Причина падіння ділянки мосту поки невідома. Влада оголосила у Генуї надзвичайний стан на 12 місяців.

Влада Італії має намір притягти до відповідальності компанію, що експлуатує автостраду, оголосили в уряді країни. Міністр транспорту Італії Даніло Тонінеллі повідомив, що в уряді розмірковують над тим, щоб позбавити цю фірму ліцензії та стягнути з неї штраф у розмірі до 150 мільйонів євро.