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    У світі

    Обвалення мосту в Генуї: кількість загиблих зростає

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    Обвалення мосту в Генуї: кількість загиблих зростає

    Рятувальники продовжують знаходити тіла жертв на місці обвалення мосту у Генуї

    Число загиблих внаслідок падіння мосту в італійському місті Генуя продовжує зростати. Рятувальники знайшли останки людей всередині автомобіля, який був під уламками, повідомила у суботу, 18 серпня, агенція AFP. Тим часом італійське відомство з питань цивільного захисту не коментує, скільки саме людей було в автомобілі.

    «Ми не можемо зазначити кількість, тому що ми не знаємо, скільки там тіл, це дуже складна операція», - зазначила речниця відомства.

    Водночас італійські ЗМІ повідомили про виявлення тіл трьох жертв: дівчинки та її батьків.

    Тим часом рятувальники продовжують пошукові роботи на місці аварії. 18 серпня у Генуї відбудуться перші поховання загиблих внаслідок обвалення мосту.

    Нагадаємо, 14 серпня на автостраді біля Генуї на півночі Італії обвалився проліт автомобільного мосту завдовжки близько сотні метрів.

    За даними влади Лігурії, в результаті обвалу мосту загинуло 39 людей, поранені - 16, дев’ять з них у важкому стані.

    Прокурор Генуї Франческо Коцці заявив, що причиною обвалу частини мосту Моранді була людська помилка.

    Під час обвалення мосту в італійському місті Генуя авто двох українців впало з висоти понад 80 м, вони дивом залишилися живими. 

    Читайте також: Віадук Моранді. Що відомо про міст, який обрушився в Італії

    Джерело: Deutsche Welle

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