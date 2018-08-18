Обвалення мосту в Генуї: кількість загиблих зростає



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Рятувальники продовжують знаходити тіла жертв на місці обвалення мосту у Генуї

Число загиблих внаслідок падіння мосту в італійському місті Генуя продовжує зростати. Рятувальники знайшли останки людей всередині автомобіля, який був під уламками, повідомила у суботу, 18 серпня, агенція AFP. Тим часом італійське відомство з питань цивільного захисту не коментує, скільки саме людей було в автомобілі.

«Ми не можемо зазначити кількість, тому що ми не знаємо, скільки там тіл, це дуже складна операція», - зазначила речниця відомства.

Водночас італійські ЗМІ повідомили про виявлення тіл трьох жертв: дівчинки та її батьків.

Тим часом рятувальники продовжують пошукові роботи на місці аварії. 18 серпня у Генуї відбудуться перші поховання загиблих внаслідок обвалення мосту.

Нагадаємо, 14 серпня на автостраді біля Генуї на півночі Італії обвалився проліт автомобільного мосту завдовжки близько сотні метрів.

За даними влади Лігурії, в результаті обвалу мосту загинуло 39 людей, поранені - 16, дев’ять з них у важкому стані.

Прокурор Генуї Франческо Коцці заявив, що причиною обвалу частини мосту Моранді була людська помилка.

Під час обвалення мосту в італійському місті Генуя авто двох українців впало з висоти понад 80 м, вони дивом залишилися живими.

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Джерело: Deutsche Welle