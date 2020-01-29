У Гонконзі розробили вакцину від коронавірусу



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У Гонконзі розробили вакцину від коронавірусу Фото: ЕРА

Тестування вакцини на тваринах займе місяці

Група дослідників в Гонконзі вже розробила вакцину проти китайського коронавіруса.

Про це повідомляють азіатські ЗМІ.

Як повідомляється, використовувати вакцину можна буде тільки після клінічних випробувань.

За словами дослідників, тестування вакцини на тваринах займе місяці, а перейти до випробувань на людях можна буде у кращому разі лише наступного року, а вже потім почати її масове використання.

Нагадаємо, у Сполучених Штатах створили онлайн-карту поширення китайської коронавіруса. Випадки захворювання вже підтверджені як мінімум в 12 країнах - Таїланд, Японія, Південна Корея, США, В'єтнам, Малайзія, Непал, Російська Федерація, Франція, Австралія, Швейцарія, Німеччина.

До слова, у Гонконгу через коронавірус закривають всі школи. Раніше випадки захворювання новим коронавірусом було підтверджено у Франції.

Клінічні випробування вакцин проти коронавірусу можуть розпочатися влітку. До слова, Китай виділив $144 млн на боротьбу зі смертельним коронавірусом.

Як повідомлялось, через спалах коронавірусу літаки з Китаю в Україні зустрічатимуть санітарні команди МОЗ.

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