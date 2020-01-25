У Гонконгу через коронавірус закривають всі школи



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Фото: Miguel Candela/Keystone Press Agency/Global Look Press

Прямі авіарейси та потяги з міста Ухань не будуть прямувати в регіон

Влада Гонконгу оголосила надзвичайну ситуацію у зв’язку з коронавірусом, школи у регіоні закриють на більш як два тижні.

Про це повідомляє AP.

«Очільниця Гонконгу Керрі Лам заявила, що її уряд оголосив спалах коронавірусу надзвичайною ситуацією та закриє початкові та середні школи на більш як два тижні після Нового року. Навчальні заклади знову відкриються 17 лютого», – йдеться у повідомленні.

Керрі Лам додала, що прямі авіарейси та потяги з міста Ухань не будуть прямувати в регіон.

Раніше два випадки захворювання новим коронавірусом було підтверджено у Франції. Хворих на коронавірус було виявлено у передмісті Парижу та в Бордо. Один з хворих звернувся за медичною допомогою після візиту до Китаю. Перебуваючи у Китаї хворий проїжджав через провінцію Ухань.

Нагадаємо, у Китаї вже майже 1300 осіб інфіковані коронавірусом – понад 40 померли.

Зазначимо, що в Україні зафіксовано три випадки підозри на коронавірус.

Клінічні випробування вакцин проти коронавірусу можуть розпочатися влітку. До слова, Китай виділив $144 млн на боротьбу зі смертельним коронавірусом.

Як повідомлялось, через спалах коронавірусу літаки з Китаю в Україні зустрічатимуть санітарні команди МОЗ.