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    Спалах коронавірусу. Літаки з Китаю в Україні зустрічатимуть санітарні команди МОЗ

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    Спалах коронавірусу. Літаки з Китаю в Україні зустрічатимуть санітарні команди МОЗ

    Інкубаційний період нового коронавірусу становить від двох до 12 діб

    Виконуючий обов'язки голови Центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я Ігор Кузін заявляє, що в зв'язку зі спалахом коронавірусу в Китаї літаки, що прибувають із цієї країни, будуть зустрічати санітарні команди МОЗ. Про це Кузін сказав на брифінгу.

    «Прямого авіасполучення з китайським містом Ухань в Україні немає, але є з Китаєм. Сьогодні о 13:00 прибув літак з міста Санья і санітарними підрозділами лабораторного центру Міністерства охорони здоров'я було проведено прийом цього літака ... Таким чином, кожен день санітарно-карантинні підрозділи будуть зустрічати спільно з Держприкордонслужбою літаки, які мають пряме сполучення з Китаєм «, - сказав він.

    За словами Кузіна, додаткових заходів поки введено не буде.

    Кузін додав, що інкубаційний період нового коронавірусу становить від 2 до 12 діб.

    За словами в.о. голови Центру громадського здоров'я, станом на 23 січня вірусом заражені 633 людини. З них 95 - у критичному стані, 17 осіб загинули від коронавірусу.

    У грудні в місті Ухань було зареєстровано випадок пневмонії.

    Пізніше стало відомо, що причиною пневмонії став новий вид коронавірусу.

    Як повідомлялось, 11 людей померли від ускладнень грипу з початку жовтня 2019 року.

    здоров'я Міністерство охорони здоров'я Китай літак грип вірус
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