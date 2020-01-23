Спалах коронавірусу. Літаки з Китаю в Україні зустрічатимуть санітарні команди МОЗ



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Інкубаційний період нового коронавірусу становить від двох до 12 діб

Виконуючий обов'язки голови Центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я Ігор Кузін заявляє, що в зв'язку зі спалахом коронавірусу в Китаї літаки, що прибувають із цієї країни, будуть зустрічати санітарні команди МОЗ. Про це Кузін сказав на брифінгу.

«Прямого авіасполучення з китайським містом Ухань в Україні немає, але є з Китаєм. Сьогодні о 13:00 прибув літак з міста Санья і санітарними підрозділами лабораторного центру Міністерства охорони здоров'я було проведено прийом цього літака ... Таким чином, кожен день санітарно-карантинні підрозділи будуть зустрічати спільно з Держприкордонслужбою літаки, які мають пряме сполучення з Китаєм «, - сказав він.

За словами Кузіна, додаткових заходів поки введено не буде.

Кузін додав, що інкубаційний період нового коронавірусу становить від 2 до 12 діб.

За словами в.о. голови Центру громадського здоров'я, станом на 23 січня вірусом заражені 633 людини. З них 95 - у критичному стані, 17 осіб загинули від коронавірусу.

У грудні в місті Ухань було зареєстровано випадок пневмонії.

Пізніше стало відомо, що причиною пневмонії став новий вид коронавірусу.

Як повідомлялось, 11 людей померли від ускладнень грипу з початку жовтня 2019 року.