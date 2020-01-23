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    Китай виділив $144 млн на боротьбу зі смертельним коронавірусом

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    За останніми даними, зареєстровано понад 600 випадків захворювання, спричинених новим коронавірусом з Китаю - Китай виділив $144 млн на боротьбу зі смертельним коронавірусом
    За останніми даними, зареєстровано понад 600 випадків захворювання, спричинених новим коронавірусом з Китаю

    Міністерство фінансів Китаю у четвер виділило провінції Хубей 1 мільярд юанів

    Міністерство фінансів Китаю виділило 144 мільйони доларів провінції Хубей на боротьбу з епідемією пневмонії.

    Про це повідомляє Global Times.

    «Міністерство фінансів Китаю у четвер виділило провінції Хубей 1 мільярд юанів (144 мільйони доларів), щоб допомогти владі провінції боротися з поширенням нового коронавірусу», - йдеться у повідомленні.

    За останніми даними, зареєстровано понад 600 випадків захворювання, спричинених новим коронавірусом, повідомляється про 25 померлих. Вірус був підтверджений у сусідніх з Китаєм країнах.

     23 січня влада Китайської народної Республіки заявила, що був зафіксований перший випадок смерті від коронавіруса за межами китайського міста Ухань, який став епіцентром вірусу. 

    Нагадаємо, в Китаї закрили вже три міста з-за поширення коронавіруса нового типу. У містах Ечжоу і Хуанган припинили роботу громадського транспорту.

    Згідно зі звітом Державного комітету з питань гігієни і охорони здоров'я Китаю повідомляється, що жертвами коронавіруса стали люди у віці від 48 до 89 років. При цьому наголошується, що більшість з них мали хронічні захворювання.

    Як повідомлялось, через спалах коронавірусу літаки з Китаю в Україні зустрічатимуть санітарні команди МОЗ.

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