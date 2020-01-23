Китай виділив $144 млн на боротьбу зі смертельним коронавірусом



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За останніми даними, зареєстровано понад 600 випадків захворювання, спричинених новим коронавірусом з Китаю

Міністерство фінансів Китаю у четвер виділило провінції Хубей 1 мільярд юанів

Міністерство фінансів Китаю виділило 144 мільйони доларів провінції Хубей на боротьбу з епідемією пневмонії.

Про це повідомляє Global Times.

«Міністерство фінансів Китаю у четвер виділило провінції Хубей 1 мільярд юанів (144 мільйони доларів), щоб допомогти владі провінції боротися з поширенням нового коронавірусу», - йдеться у повідомленні.

За останніми даними, зареєстровано понад 600 випадків захворювання, спричинених новим коронавірусом, повідомляється про 25 померлих. Вірус був підтверджений у сусідніх з Китаєм країнах.

23 січня влада Китайської народної Республіки заявила, що був зафіксований перший випадок смерті від коронавіруса за межами китайського міста Ухань, який став епіцентром вірусу.

Нагадаємо, в Китаї закрили вже три міста з-за поширення коронавіруса нового типу. У містах Ечжоу і Хуанган припинили роботу громадського транспорту.

Згідно зі звітом Державного комітету з питань гігієни і охорони здоров'я Китаю повідомляється, що жертвами коронавіруса стали люди у віці від 48 до 89 років. При цьому наголошується, що більшість з них мали хронічні захворювання.

Як повідомлялось, через спалах коронавірусу літаки з Китаю в Україні зустрічатимуть санітарні команди МОЗ.