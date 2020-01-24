Клінічні випробування вакцин проти коронавірусу можуть розпочатися влітку



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Медики в спеціальному одязі в китайському Ухані

Наразі лікарі не мають вакцини чи противірусних препаратів проти коронавірусу 2019-nCoV, виявленого в Китаї

Клінічні випробування вакцин проти нового вірусу, що вразив Китай і поширився за його межі, можуть бути проведені влітку.

Про це заявив виконавчий директор Коаліції з інновацій для запобігання епідеміям (CEPI) Річард Гатчетт, пише «Радіо Свобода».

«У нас є три партнерства для розробки вакцин проти нового коронавірусу. Наша мета полягає в тому, щоб ці вакцини були дуже швидко розроблені, щоб розпочати клінічні випробування, можливо, вже влітку», – сказав Гатчетт у виступі на щорічних зборах Всесвітнього економічного форуму у Давосі

Наразі лікарі не мають вакцини чи противірусних препаратів проти коронавірусу 2019-nCoV, виявленого в Китаї. Станом на 23 січня китайська влада оголосила про смерть щонайменше 25 людей внаслідок коронавірусу, заразилися ним понад 600.

Вірус уже поширився за межі Китаю, окремі випадки захворювання зафіксовані в США, Сінгапурі, Саудівській Аравії, В’єтнамі та інших країнах.

Китай виділив $144 млн на боротьбу зі смертельним коронавірусом.

23 січня влада Китайської народної Республіки заявила, що був зафіксований перший випадок смерті від коронавірусу за межами китайського міста Ухань, який став епіцентром вірусу.

Нагадаємо, в Китаї закрили вже три міста через поширення коронавірусу нового типу. У містах Ечжоу і Хуанган припинили роботу громадського транспорту.

Згідно зі звітом Державного комітету з питань гігієни і охорони здоров'я Китаю повідомляється, що жертвами коронавірусу стали люди у віці від 48 до 89 років. При цьому наголошується, що більшість з них мали хронічні захворювання.

Як повідомлялось, через спалах коронавірусу літаки з Китаю в Україні зустрічатимуть санітарні команди МОЗ.