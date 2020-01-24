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    У світі

    Коронавірус дістався Європи: підтверджено два випадки зараження у Франції

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    Смертельний вірус&nbsp;nCoV вперше зафіксували в Європі - Коронавірус дістався Європи: підтверджено два випадки зараження у Франції
    Смертельний вірус nCoV вперше зафіксували в Європі

    Два випадки коронавірусу, вперше в Європі, було підтверджено у Парижі і Бордо

    У Франції у п'ятницю зафіксували два випадки зараження коронавірусом (nCoV). Про це повідомляє AFP

    «Два випадки коронавірусу, вперше в Європі, було підтверджено у Франції», - йдеться у повідомленні.

    Видання 20 minutes додає, що йдеться про Париж і Бордо.

    Міністерство Європи та закордонних справ Франції мобілізувало Кризовий центр для координації та підтримки французьких громадян за кордоном в умовах загрози вірусу.

    Сьогодні також Непал повідомив про перший випадок зараження на коронавірус.

    Зазначимо, що в Україні зафіксовано три випадки підозри на коронавірус.

    Клінічні випробування вакцин проти коронавірусу можуть розпочатися влітку.

    Вірус уже поширився за межі Китаю, окремі випадки захворювання зафіксовані в США, Сінгапурі, Саудівській Аравії, В’єтнамі та інших країнах.

    Китай виділив $144 млн на боротьбу зі смертельним коронавірусом.

    23 січня влада Китайської народної Республіки заявила, що був зафіксований перший випадок смерті від коронавірусу за межами китайського міста Ухань, який став епіцентром вірусу. 

    Як повідомлялось, через спалах коронавірусу літаки з Китаю в Україні зустрічатимуть санітарні команди МОЗ.

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