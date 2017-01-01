У Google розробили сайт з 3D-турами Запорізькою областю

На карті користувач може обрати будь-який населений пункт та прочитати про нього інформаційну довідку

Компанія Google Україна розробила сайт «Мандруй Запоріжжям» з інтерактивною картою та 3D-турами по пам'ятках області. Про це йдеться у блозі Google. На карті користувач може обрати будь-який населений пункт та прочитати про нього інформаційну довідку, де також наведені точна адреса, контакти, історія тощо. Відтак,



Розсилка ВІДПРАВИТИ

На карті користувач може обрати будь-який населений пункт та прочитати про нього інформаційну довідку

Компанія Google Україна розробила сайт «Мандруй Запоріжжям» з інтерактивною картою та 3D-турами по пам'ятках області.

Про це йдеться у блозі Google.

На карті користувач може обрати будь-який населений пункт та прочитати про нього інформаційну довідку, де також наведені точна адреса, контакти, історія тощо.

Відтак, можна віртуально погуляти островом Хортиця та його заповідником, відвідати музей судноплавства «Чайка», історико-археологічний заповідник «Кам’яна могила», і навіть зазирнути в цехи одного з найбільших металургійних підприємств України «Запоріжсталь».

У Google відзначають, що за допомогою опції «Моя подорож» на сайті можна спланувати свою поїздку та скласти зручний маршрут цікавими пам’ятками регіону.