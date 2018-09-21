У Греції від лихоманки Західного Нілу померло 27 осіб



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Лихоманка Західного Нілу переноситься комарами

Захворювання зафіксоване в багатьох муніципалітетах Греції

У Греції 27 людей померли від лихоманки Західного Нілу. Всього хворобою заразилися 234 людини. Про це повідомляє Національний центр з контролю і профілактики захворювань (KEELPNO) в п'ятницю, 21 вересня.

Серед захворілих у 183 осіб спостерігаються порушення центральної нервової системи. За місяць кількість жертв зросла в 2,5 рази. За даними на 23 серпня, було 11 загиблих і 107 випадків захворювання.

Вірус лихоманки Західного Нілу вперше був виявлений в Греції в 2010 році. У 2010-2014 роках від лихоманки Західного Нілу в Греції померли близько 80 осіб. У 2015 і 2016 роках не було зареєстровано жодного випадку захворювання. У 2017 році повідомлялося про 48 випадків захворювання і про п'ятьох загиблих від лихоманки Західного Нілу.

Крім Греції, лихоманка Західного Нілу виявлена ще у восьми країнах Європи.

Лихоманка переноситься комарами. Спалах захворювання в цьому році пов'язана з високими температурами і опадами на початку літа. Захворювання зафіксоване в багатьох муніципалітетах, в тому числі в Аттиці і Центральній Македонії.

KEELPNO пропонує використовувати заходи індивідуального захисту від укусів комарів: москітні сітки в районах з великою чисельністю комарів, інсектициди, сорочки з довгим рукавом і штани, не допускати стоячої води на ділянках біля будинку.

Вірус може привести до ускладнень в центральній нервовій системі, а саме енцефаліту, менінгіту або паралічу. Симптомами лихоманки Західного Нілу є гарячковий стан, головний біль, втома, біль в м'язах, нудота, блювота, іноді висип і збільшення лімфатичних вузлів. Якщо не звернутися вчасно за медичною допомогою, то можливий летальний результат.